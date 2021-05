Nokia X20 nu te koop in Nederland: drie jaar snelle updates

De Nokia X20 is nu in Nederland te koop. De smartphone kost 379 euro en beschikt over vlotte specificaties en snelle updates. Drie jaar lang kun je rekenen op de nieuwste Android-versies.

Lees verder na de advertentie.

Nokia X20 nu te koop in Nederland

De Nokia X20 werd – samen met vijf andere Nokia-toestellen – begin april aangekondigd en nu kun je de smartphone kopen. Het toestel heeft een adviesprijs van 379 euro en verschijnt in één kleur: blauw. De X20 onderscheidt zich vooral door de schone software en snelle updates, die drie jaar lang verschijnen.

In deze prijsvergelijker van Android Planet verzamelen we de beste deals voor een losse Nokia X20, maar je kan de Nokia X20 ook in combinatie met een abonnement in huis halen. Ga je voor een los toestel, check dan ook de sim only-vergelijker voor een geschikte data- en belbundel. Zo weet je dat je niet teveel betaalt.

De Nokia X20 draait op Android 11 en krijgt drie jaar Android-versie-upgrades en maandelijkse beveiligingspatches. Dit betekent dat de telefoon sowieso wordt bijgewerkt naar Android 12, 13 en 14. Daardoor kun je een hele poos met de smartphone doen. Ook heb je drie jaar garantie op het toestel.

Lees de Nokia X20 review

De specificaties van de Nokia X20 zijn goed, maar niet enorm indrukwekkend. Onder de motorkap zit een Snapdragon 480-processor met 5G-ondersteuning, 8GB werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. Dat laatste kun je verder uitbreiden met een micro-sd-geheugenkaartje.

De accu is 4470 mAh groot en ondersteunt snelladen, maar in het doosje zit geen oplader. Nokia laat de stekker weg uit milieu-overwegingen en omdat veel smartphonegebruikers nog wel een usb-c-oplader hebben liggen die ze kunnen gebruiken. Draadloos opladen ontbreekt. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant in de aan/uit-knop.

Het scherm van de Nokia X20 is 6,67 inch groot en heeft een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Op de achterkant zitten vier camera´s: een 64 megapixel-hoofdcamera, 5 megapixel-groothoeklens, 2 megapixel-macrocamera en dieptesensor. Selfies maak je met de 32 megapixel-frontcamera.

We hebben een uitgebreide review van de Nokia X20 gepubliceerd, waarin we de plus- en minpunten van het toestel bespreken. Hieronder lees je alvast de conclusie van de recensie.

De Nokia X20 is een degelijke all-round smartphone die lekker lang meegaat. De belofte op drie jaar lang Android-updates is een trend die we ook graag bij meer smartphonefabrikanten zouden zien. De accu gaat lang mee en de 5G-ondersteuning komt de toekomstbestendigheid van het toestel ten goede. Het scherm is dankzij de lcd-technologie en ververssnelheid van 60Hz echter ondermaats. De concurrentie doet dit vele malen beter.