5 redenen om te kiezen voor antivirus-software op je smartphone (ADV)

Misschien maak je al gebruik van een virusscanner op je computer, maar hoe zit dat met je telefoon? Ook die is immers een gewild doelwit voor hackers. We geven je vijf redenen om te kiezen voor Norton antivirus-software op je smartphone.

Bescherm je smartphone met Norton 360 Deluxe

Norton is al tientallen jaren een vertrouwde naam op antivirus-gebied. Het bedrijf biedt toonaangevende software om je pc of Mac te beschermen onder de naam Norton AntiVirus Plus. Inmiddels heeft Norton uiteraard ook verschillende oplossingen voor mobiele apparaten. Met Norton Mobile Security bescherm je je kostbare smartphone of tablet tegen cyberbedreigingen en online scams.

Norton 360 Deluxe biedt een aantrekkelijke combinatie van deze pakketten. Daarmee behoed je tot wel vijf apparaten voor virussen, of het nu computers zijn, tablets of telefoons. Daarnaast krijg je verschillende tools om je online bestaan slimmer én veiliger te maken. We noemen vijf redenen om voor deze software van Norton te kiezen.

1. Realtime bescherming tegen bedreigingen

Elke dag waren er honderden virussen rond die jouw apparatuur kunnen beschadigen. Norton 360 Deluxe beschermt zowel je computer als je smartphone en tablet continu tegen deze bedreigingen van buitenaf. Virussen worden onmiddellijk herkend en uitgeschakeld.

Zo kun je met een gerust hart online gaan zonder je zorgen te maken over je persoonlijke en financiële gegevens. Norton werkt de virusscanner voortdurend bij om ook nieuwe gevaren op tijd onschadelijk te maken.

2. Secure VPN

Het gaat natuurlijk niemand iets aan welke websites jij bezoekt. Met de Secure VPN van Norton 360 Deluxe kun je veilig en anoniem surfen zonder logboekregistratie. Dat betekent dat het voor anderen ook achteraf niet mogelijk is om te achterhalen op welke domeinen je bent geweest.

De VPN gebruikt bovendien versleuteling van bankkwaliteit om je wachtwoorden en financiële gegevens veilig en privé te houden. Dat is wel zo’n prettig idee.

3. Ouderlijk toezicht

Wil je een oogje in het zeil houden als je kinderen op de iPad zitten? Heel begrijpelijk. Met ouderlijk toezicht kun je de online activiteiten van je kroost eenvoudig beheren en inzien. Zo stel je ze samen met Norton in staat om de digitale wereld veilig te verkennen. Ook via hun pc of smartphone natuurlijk.

4. Wachtwoordbeheer

We gebruiken anno 2021 heel wat wachtwoorden op onze smartphone. Het kan erg lastig zijn om die allemaal te onthouden. Met Norton 360 Deluxe hoeft dat gelukkig ook niet meer.

Dankzij Wachtwoordbeheer kun je je wachtwoorden, creditcardgegevens en andere gevoelige informatie veilig online opslaan en versleutelen. Vervolgens kun je ze simpel beheren en genereren op de momenten dat je ze nodig hebt. Norton is dus jouw persoonlijke geheugensteuntje.

5. 50GB cloudopslag

Als je een abonnement afsluit op Norton 360 Deluxe krijg je 50GB cloudopslag voor je pc. Die kun je gebruiken om je meest dierbare bestanden en belangrijkste documenten te bewaren. Dat is erg handig als iemand je laptop steelt of wanneer je harde schijf het begeeft. Ook als je het slachtoffer wordt van ransomware, en iemand je computer ‘gijzelt’, hou je gewoon toegang tot deze files.

Sluit nu een abonnement af op Norton 360 Deluxe

Met Norton 360 Deluxe bescherm je dus tot wel vijf pc’s, Macs, tablets of smartphones met de toonaangevende antivirus-software van Norton. Als je nu een abonnement afsluit, betaal je voor het eerste jaar slechts 49,95 euro. Dat is een besparing van 47 procent ten opzichte van het normale tarief.

Bovendien krijg je een unieke Virus Protection Promise bij je abonnement. Als één van je apparaten toch een virus oploopt dat Norton niet kan verwijderen, krijg je gewoon je geld terug!