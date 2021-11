Black Friday: extra veilige smartphone voor een spotprijs (ADV)

Tijdens Black Friday scoor je een fijn en uitgebreid pakket van antivirus-software voor je smartphone voor een goede prijs. Zo krijg je 57 procent korting op het Norton 360 Deluxe-pakket. Daardoor kost optimale bescherming van jouw smartphone slechts een paar euro per maand.

Norton 360 Deluxe: beschermt voor paar euro per maand

Voor veel mensen is een smartphone nog een waardevollere bron van informatie dan een computer. Zo heb je toegang tot al je e-mails, chatgesprekken, foto’s en contacten. Goede bescherming is daarvoor natuurlijk zeker gewenst. Daarvoor kun je aan de slag met de oplossingen van Norton 360 Deluxe. Het bekende bedrijf richt zich niet alleen op laptops en desktops, maar natuurlijk ook op mobiele apparatuur.

Je hebt keuze uit verschillende pakketten met elk hun unieke eigenschappen. Een goede keuze is Norton 360 Deluxe, dat tijdens Black Friday extra is afgeprijsd. Met dat pakket bescherm je tot wel vijf apparaten tegelijk. Welke dat zijn kies je zelf, want naast je smartphone of tablet kun je er toch voor kiezen om ook je computer te beschermen. Acht interessante weetjes over Norton 360 Deluxe vind je hier onder elkaar.

1. 57 procent korting tijdens Black Friday

Het 360 Deluxe-abonnement is tijdens Black Friday extra voordelig. Zo betaal je voor een jaar volledige bescherming 39,99 euro, terwijl dat normaal 94,99 euro is.

Dat betekent dus dat je voor iets meer dan 3 euro per maand volledig beschermd bent en een korting scoort van maar liefst 57 procent. Deze prijs is geldig voor het eerste jaar, want daarna betaal je het volle bedrag.

2. Bescherming op elk moment

Voordat een virus zich op jouw apparaat kan installeren moet je er natuurlijk al lang bij zijn. Met Norton 360 Deluxe is dat geen probleem, want met dit pakket wordt alles realtime in de gaten gehouden. Dat betekent dat je je geen zorgen hoeft te maken als je online bezig bent, bijvoorbeeld met winkelen of internetbankieren.

3. Beheer al je wachtwoorden

Met Norton hoef je je ook geen zorgen te maken over alle losse wachtwoorden die je gebruikt. Inloggen bij webwinkels of bijvoorbeeld mail? Dankzij de Wachtwoordbeheer-functie wordt dat allemaal voor je bijgehouden. Ook andere informatie zoals gegevens voor de creditcard zijn bij Norton extra veilig.

4. Dark Web Monitoring

Norton houdt ook voor je in de gaten waar je persoonlijke informatie te vinden is. Zijn je gegevens bijvoorbeeld onderwerp van een hack en op het Dark Web te vinden? Dan laat het bedrijf dat direct aan je weten, zodat je daarop kunt anticiperen.

5. Alles veilig opslaan in de cloud

Wist je dat je al je documenten op kunt slaan in de cloud als je een Norton 360 Deluxe-abonnement afsluit? Daarbij krijg je namelijk 50GB aan digitale beveiligde opslag. Perfect dus voor de meest dierbare bestanden die je bezit en dus overal kunt inzien.

6. Veilig en anoniem online dankzij VPN

Begeef je je in de online-wereld, dan wordt er allerlei informatie van jouw surfgedrag bijgehouden. Dankzij dit volledige pakket van Norton is dat juist niet het geval. Via een zogenaamde VPN-verbinding (Virtual Private Network) surf je anoniem over het wereldwijde web. Daarbij is dat ook nog eens heel erg veilig: een perfecte combinatie dus.

7. Kijk mee als ouder

Benieuwd wat de kinderen allemaal uitspoken op hun smartphone, tablet of computer? Norton biedt voor ouders een mogelijkheid om mee te kijken en hun online-activiteiten te beheren. Zo ontdekken ze de wereld van het internet een stuk veiliger.

8. Firewall-bescherming

Tot slot is een firewall aanwezig in dit pakket. Daarmee zorg je voor optimaal toezicht tussen verschillende computers. Ook wordt ongeautoriseerd verkeerd geblokkeerd. Al met al zorgt ook dit weer voor een extra beveiligingslaag die kwaadwillenden buiten de deur houdt.

Norton 360 Deluxe: eerste jaar voor 39,99 euro

Sluit je nu een abonnement af voor het Norton 360 Deluxe-pakket dan kost dat 39,99 euro in plaats van 94,99 euro. Dat is dus 57 procent korting. Hiermee bescherm je tot wel vijf smartphones, tablets, laptops en computers. Deze deal is geldig tot en met 30 november, dus wees er snel bij!

Tevens heeft Norton zoveel vertrouwen in hun product dat ze ook een garantie bieden. Loopt jouw apparaat een virus op dat niet te verwijderen is, dan krijg je je geld terug.