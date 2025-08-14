Nothing Phone (3) gebruikersreview: zo bevalt ‘ie écht (ADV)

Begin juli kwam Nothing met een langverwachte opvolger voor de Phone (2). Wij vroegen twee lezers om hem uitgebreid te proberen. Hier lees je hun ervaringen.

Nothing Phone (3): dit vinden twee trouwe lezers

In de eerste week van juli waren we op zoek naar twee Android Planet-lezers die de Nothing Phone (3) (t.w.v. 849 euro) wilden testen. Willekeurig wezen we Pepijn en Renske aan, die het toestel meenamen in hun dagelijkse leven.

Er zijn nu enkele weken voorbij, dus we hebben eens gevraagd hoe de smartphone hen bevallen is. We hebben een aantal specifieke punten doorgegeven, maar natuurlijk lees je hier onder ook hun algemene bevindingen. Beide ervaringen hebben we hieronder gebundeld.

De Phone (3)-toestellen zijn ter beschikking gesteld aan de twee lezers door Nothing. De inhoud is echter volledig onafhankelijk tot stand gekomen. De testpanelleden zijn aangespoord om zo eerlijk mogelijk te zijn, en zowel positieve als negatieve kanten te benoemen.

Eerste indruk: razendsnel instellen en mooie opstartanimaties

Renske en Pepijn kregen het toestel binnen en dan begint het testen natuurlijk altijd met een eerste indruk. In de woorden van Pepijn: “Het design is een beetje love it or hate it“. Hij kan het echter wel waarderen, maar Renske vindt het wat minder. Ze vindt de futuristische panelen modern ogen, maar de plaatsing van de camera’s onlogisch.

Voor Renske is dit niet de eerste aanraking met het merk Nothing (ze maakt gebruik van de Ear (a)-draadloze oordopjes), maar wel met een Nothing-telefoon. Het toestel is groter dan ze gewend is, maar werkt al snel prettig. Vooral de opstartanimatie vindt ze verrassend mooi. Leuk vindt ze ook dat het scherm op een andere manier opent als je hem via de vingerafdrukscanner opent dan via de fysieke aan- en uitknop.

Het installeren van de Phone (3) ging volgens Pepijn ontzettend snel. Binnen een half uurtje was alles overgezet en waren 200 apps geïnstalleerd. Daarnaast merkt hij nog op dat het toestel stevig is gebouwd en ook zorgt het meegeleverde hoesje ervoor dat de cameramodules goed beschermd zijn. Ondanks het formaat, ligt hij toch lekker in de hand.

Prettig minimalistische interface en lange accuduur

Foto gemaakt door Renske

Met zo’n uniek design aan de buitenkant, moet ook de interface natuurlijk geheel eigen ogen. Daarom kiest het merk voor een eigen iconenstijl en dat vindt Renske prettig minimalistisch ogen. Ze verder voegt nog toe dat de zoekfunctie in het app-menu zeer doordacht is. Je kan hiermee op basis van kunstmatige intelligentie snel zoeken naar apps, maar ook contacten, bestanden, agenda’s en binnen andere apps.

Leuk vindt Pepijn ook een aantal ingebouwde functies die andere telefoons niet hebben. Als voorbeeld noemt hij hier de snelheid van je netwerk in je statusbalk. De instellingen bevat alles wat je wil en handig vindt hij ook de manier van screenshots maken. Dit werkt op de Nothing Phone (3) namelijk door met drie vingers over het scherm naar beneden te vegen.

Dan de accuduur. Daarbij scoort de telefoon bij Renske echt punten. De batterij houdt het bij haar met gemak een hele dag vol, zelfs op drukke dagen met acht tot negen uur schermtijd. Daar sluit Pepijn zich bij aan: “Op de batterij is sowieso niets aan te merken en het is de beste accu die ik in een telefoon heb gehad.” Opladen gaat volgens beiden ook razendsnel en binnen een uurtje zit hij weer vol.

Essential Space: ideaal voor snelle gedachtenspinsels

Beide testers vinden de Essential Space zeker iets goeds. Renske zegt het ideaal te vinden voor snelle gedachtenspinsels en gebruikt het vooral via de spraakopnames. Die zet gesproken woord direct om in tekst. Wel vindt ze het jammer dat je alle notities handmatig moet ordenen. Dit kan bij veel notities onoverzichtelijk worden.

Wat minder handig geplaatst is de Essential Key, die de Space opent vinden ze allebei. Deze zit direct onder de vergrendelknop en wordt daardoor vaak onbedoeld ingedrukt. Het resultaat is veel onnodige screenshots. Renske vindt het ook nog vreemd dat je geen notities kan typen binnen de app en dat alles via die knop moet.

Niet de snelste op papier, maar wel in de praktijk?

De overdracht van gegevens ging dus ontzettend snel, maar de Nothing Phone (3) levert ook vloeiende prestaties bij dagelijks gebruik, aldus Pepijn. De telefoon voelt in eerste instantie sneller dan zijn Google Pixel 9 Pro XL. Ondanks het verschil in prijsklasse tussen deze twee toestellen, vindt hij ze toch aan elkaar gewaagd.

De Nothing Phone (3) heeft op papier niet de snelste processor, maar het verschil in snelheid is volgens hem verwaarloosbaar. Door het mooie en kleurrijke amoled-scherm pakte Renske de game Honkai: Star Rail er weer eens bij, maar daarbij kreeg de Phone (3) het soms wat moeilijk met zware grafische prestaties.

Over de vingerafdrukscanner zijn ze het allebei eens: die werkt uitstekend en snel. Pepijn merkt nog wel op dat hij wat laag geplaatst is en dat hij daar even aan heeft moeten wennen.

Glyph Matrix: leuk idee, matige uitvoering

Foto gemaakt door Pepijn

De Nothing Phone (2) had nog een achterkant met led-verlichting, maar dat is bij de Phone (3) vervangen door de Glyph Matrix. Dit is een klein schermpje op de achterkant van het toestel die nuttige info in pictogramvorm toont. Renske vindt het idee leuk, maar de uitvoering wat minder.

Wil ze het batterijpercentage checken op dit schermpje, dan werkt dit wat omslachtig. Haalt ze hem uit haar broekzak, dan kijkt ze eerder op de voorkant dan op de achterkant. Mocht ze dat wel willen, dan had ze de matrix-knop moeten gebruiken. Die werkt volgens haar niet altijd even snel, maar ook komt als eerste bij deze knop de klok tevoorschijn.

Hierop reageert Nothing het volgende:

De glyph matrix tools en volgorde hiervan zijn aan te passen in het menu. Wanneer je dus altijd eerst het batterij percentage wil zien is dit in te stellen.

“Jammer dat de iconische led-verlichting hiervoor plaats heeft moeten maken”. De “spin the bottle” animatie scoort bij haar soms nog wel eens als partytruc. Pepijn vindt het daarentegen wel een leuke toevoeging en het schermpje is zelfs buiten altijd goed af te lezen. Hij gebruikt het dagelijks, al voegt hij er wel een nuance aan toe: “ook weer niet enorm vaak en er zijn nog niet super veel toepassingen”.

Camera’s leveren sterke resultaten

Over de camera’s is Renske positief: “die leveren sterke resultaten op”. Ze geeft aan dat de kleuren vol en natuurgetrouw zijn. Wel zijn bij foto’s die ver zijn ingezoomd de details wat minder scherp. Ook valt haar de groothoeklens wat tegen. Autofocus ontbreekt en details gaan vaak verloren.

Pepijn is wat minder positief, maar vindt de camera’s “zeker oké, maar doen wel onder voor de Pixel 9 Pro XL”. De foto’s met scherptediepte-effect lukken volgens hem vaak niet goed en ook de foto’s met groothoeklens en zoomlens zijn moeilijk scherp te krijgen. Dat is ook goed terug te zien in de foto’s hieronder die door Pepijn gemaakt zijn.

Conclusie (en dit viel nog meer op)

Kortom, zowel Renske als Pepijn vinden de Nothing Phone (3) een unieke en opvallende telefoon. Over zowel het scherm als de accuduur zijn ze het eens: die is uitstekend. Renske geeft aan het gevoel te hebben dat hij op sommige punten nog niet helemaal af is.

Als voorbeeld hierbij noemt ze de Glyph Matrix, die voelt voor haar meer als gimmick dan praktische feature en ook de Essential Space heeft potentie in haar ogen. Ook zou ze de telefoon niet aan iedereen aanraden en zeker niet voor de volle prijs van 849 euro. Beide testers zijn zeker tevreden met de Nothing Phone (3), maar er is nog ruimte voor verbetering.