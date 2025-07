Test de gloednieuwe Nothing Phone (3) als eerste (en houd hem daarna)

Nothing heeft weer een gloednieuwe smartphone aangekondigd én voor het eerst een koptelefoon. Voor de Phone (3) zoeken wij twee lezers die het toestel drie weken lang mee willen nemen in hun leven en daarna houden.

Test de Nothing Phone (3)

Voor het eerst is er nu een koptelefoon van het minimalistische (en transparante) merk Nothing. Daarnaast heeft de Nothing Phone (2) na twee jaar eindelijk een opvolger en die is met recht een high-end toestel te noemen. De Nothing Phone (3) heeft een adviesprijs van 849 euro en enkele toffe upgrades gekregen.

In samenwerking met Nothing zoeken wij twee lezers die de Phone (3) drie weken lang willen testen en een uitgebreide review willen schrijven. Daarna mag je de telefoon natuurlijk gewoon houden! Klinkt tof, toch? Je hebt tot en met dinsdag 8 juli 2025 de tijd om je in te schrijven. We vertellen je meer over het proces hieronder.

Nothing Phone (3): futuristisch ontwerp en toffe upgrades

Nothing zou Nothing niet zijn als de nieuwste creatie geen opvallend ontwerp heeft. Natuurlijk heeft de Nothing Phone (3) weer een transparant design met flink veel ledjes die je op de hoogte houden van meldingen. Nieuw zijn de Glyph Matrix (een schermpje met nuttige info) en de fysieke Glyph Button, waarmee je tussen menu’s en widgets wisselt.

Ook zijn de camera’s op een opvallende manier geplaatst. Andere merken kiezen ervoor om de lenzen bij elkaar te plaatsen en doen dat onder elkaar of in een cirkel. Nothing doet het net even anders: de camera’s zijn namelijk niet recht uitgelijnd.

Het gaat hierbij om drie 50 megapixel-camera’s, waaronder een periscopische telelens. Daarmee kan je drie keer optisch inzoomen. Net als bij de Phone (3a)-serie is de Essential Key er weer, die je gebruikt om snel screenshots, foto’s en audio-opnames te maken en op te slaan in de Essential Space. Specifieke info hierin terugvinden doe je met hulp van AI.

Word jij één van de twee testers?

Samen met Nothing zoeken we dus twee trouwe lezers die deze gloednieuwe telefoon willen testen. Je hebt tot en met dinsdag 8 juli de tijd om je aan te melden via onderstaand Google-formulier. Word jij één van de gelukkigen? Dan krijg je zo snel mogelijk de witte variant van de Phone (3) naar je opgestuurd.

Vervolgens neem je de smartphone drie weken mee in je dagelijkse leven. Je kijkt hoe de camera’s zijn, hoe goed de accuduur is, hoe soepel de Essential Space werkt en natuurlijk nog veel meer.

We sturen je een uitgebreide briefing waarin we precies vertellen wat we van je verwachten. Nadat je jouw review met ons hebt gedeeld, worden de twee ervaringen gebundeld in één grote gebruikersreview op Android Planet.

