Dit is waarom steeds meer mensen voor déze telefoon kiezen (ADV)

Als je op zoek bent naar een nieuwe telefoon en niet te veel wil uitgeven, kijk dan eens naar de gloednieuwe Nothing Phone (4a) en (4a) Pro. Voor de relatief lage prijs die je betaalt, krijg je veel verrassend goede features.

Nothing Phone (4a) (Pro): midranger met veel ‘high-end’ features

Op 5 maart presenteerde Nothing de Phone (4a) en (4a) Pro. Het zijn midrange-toestellen met adviesprijzen van respectievelijk 369 euro en 499 euro. Voor deze relatief lage prijzen haal je een telefoon in huis met veel functies die normaal voor duurdere toestellen weggelegd zijn. Wij vertellen je waarom jouw volgende smartphone de Nothing Phone (4a) Pro moet zijn.

Tijdelijk scoor je de Phone (4a) Pro extra voordelig, want tijdens de pre-order periode ontvang je 50 euro korting. Deze actie is geldig van 13 tot en met 27 maart, want vanaf deze datum is ‘ie te bestellen. De reguliere (4a) kun je al wel aanschaffen. En houd Android Planet volgende week zeker in de gaten, want dan hebben we iets leuks voor je omtrent de nieuwe Nothing Phones.

Camera’s van topniveau

Op de achterkant van de Nothing Phone (4a) Pro zijn camera’s te vinden, die bijna net zo goed zijn als die van high-end telefoons. Eén daarvan is zelfs een periscopische telelens, waarmee je zonder kwaliteitsverlies 3,5 keer inzoomt. Maar digitaal kan hij nog verder: tot wel 140 keer. Bij de Phone (4a) is dat ook 3,5 keer optisch en tot 70 keer digitaal. Zo’n lens vind je niet terug op andere smartphones in deze prijsklasse.

Daarnaast is er een 50 megapixel-hoofdcamera, die je er het meeste bij zal pakken. Deze laat meer licht door dan de lenzen van die van de meeste concurrerende merken. Daardoor worden jouw kiekjes scherper en blijven ze ook met wat minder licht prachtig. Ook is er een groothoeklens, waarmee je grote groepen of hoge gebouwen creatief vastlegt.

AI-functies stoppen eindeloos zoeken in je telefoon

Kunstmatige intelligentie is een groot onderwerp tegenwoordig en ook Nothing heeft de Phone (4a) Pro uitgerust met een aantal toffe AI-functies. Zo is er een speciale knop aan de zijkant van het toestel. Met één druk op de knop neem je een screenshot, neem je jouw scherm of een spraakmemo op.

Deze bestanden gaan direct naar de Essential Space. Daar sla je alles op wat je interessant vindt: artikelen op websites, foto’s of belangrijke documenten. Ben je op zoek naar bepaalde informatie, dan swipe je van de onderkant van het scherm naar boven en typ je een zoekwoord. Er wordt vervolgens in je telefoon gezocht, maar ook op internet.

Zo beantwoord je vragen zoals “Wat is het nummer van die ene collega?” en “Hoe laat moet Ajax spelen komende zondag?”. Tof is ook het nieuwe Essential Apps. Hiermee maak je zelf een app zodat hij volledig voldoet aan jouw eisen.

Iconisch aan de buitenkant, krachtig van binnen

Nothing staat altijd al voor iconische designs waarmee je opvalt, maar die toch functioneel zijn. De achterkant is transparant met led-verlichting erin verwerkt. Bij de Phone (4a) en (4a) Pro is dit ook weer het geval. Leg de telefoon met het scherm naar beneden, zodat je niet afgeleid raakt. Komt er een melding binnen, dan licht de achterkant op. Deze kan je personaliseren, zelfs op contact niveau. Belt je moeder, dan weet je dat dus direct. Zo blijf je op de hoogte, zonder direct te lezen wat er aan de hand is.

Ben je aan het filmen, dan brandt er een rood lichtje naast de camera. Dit is geïnspireerd op de filmcamera’s van vroeger voor die nostalgische look. Het uiterlijk zit dus wel goed, maar ook de binnenkant mag er zijn.

De Phone (4a) Pro heeft een behuizing van metaal en wordt aangedreven door de snelle Snapdragon 7 Gen 4-chip en de accu gaat met gemak één à twee dagen mee. Is hij toch leeg, dan zit hij dankzij 50 Watt-snelladen zo weer vol. Voor de reguliere (4a) is er gekozen voor de Snapdragon 7s Gen 4, die ook nog steeds alle dagelijkse taken met gemak aankan.