Zo scoor je onbeperkt data sim-only van Odido voor slechts 17 euro

Toe aan een nieuw abonnement en wil je je geen zorgen hoeven te maken over je MB’s? Bij Odido scoor je nu een sim only met onbeperkt data voor een mooi prijsje!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Onbeperkt data voor 16,62 euro per maand

We lichten op Android Planet vaker goede aanbiedingen voor abonnementen uit en dit keer hebben we een sim only met onbeperkt data voor je. Bij Mobiel.nl kun je nu voor 16,62 euro per maand een sim only-abonnement afsluiten van Odido met een onbeperkte hoeveelheid MB’s. Zo hoef je je nooit zorgen te maken over je dataverbruik.

Het werkt als volgt. Bij het goedkoopste tweejarig abonnement van Odido met onbeperkt data betaal je nu niet 27,50 euro per maand, maar 24,95 euro. Als nieuwe klant krijg je ook 200 euro cashback, waardoor je omgerekend maandelijks 8,33 euro bespaart. Uiteindelijk betaal je dan 16,62 euro voor een Unlimited sim only-abonnement van Odido.

Let wel op, want je krijgt de cashback alleen als nieuwe klant en bij tweejarige abonnementen met onbeperkt internet. De actie is er nog maar tot en met zondag 31 augustus.

Dit zijn de prijzen van de bundels

Dit bedrag is dus voor een internetsnelheid van 20 Mbit/s, maar deze aanbieding is ook geldig voor alle andere Unlimited-abonnementen met hogere internetsnelheid. Bij 700 Mbit/s en het duurste 1 Gbit/s-abonnement ontvang je extra’s. Dit zijn streamingdiensten waar je gratis een abonnement op krijgt van de provider, waaronder Disney+, HBO Max en nog meer. Hieronder zie je overzichtelijk de actieprijzen.

Internetsnelheid Prijs met 200 euro cashback Normale prijs 20 Mbit/s €16,62 €27,50 400 Mbit/s €24,17 €32,50 1 Gbit/s €26,67 €37,50 700 Mbit/s (met 1 extra) €29,17 €37,50 1 Gbit/s (met 3 extra) €41,17 €49,50

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Klantvoordeel: tot 12,50 euro extra korting

Goed om te weten: je kan ook nog profiteren van klantvoordeel bij Odido. Als je thuis een vast internetabonnement van de provider hebt, ontvang je maandelijks 7,50 euro korting op je mobiele abonnement met onbeperkt data. Dus dit onbeperkt data-abonnement heb je al voor slechts 9,12 euro per maand. Daarnaast krijg je nog eens 5 euro korting op je vaste internet.

Prijzenslag Winweken

Verder hoef je bij deze aanbieding geen aansluitkosten te betalen, waardoor je nog eens 25 euro bespaart.

Bij alle abonnementen van Odido maak je ook kans op één van de 1995 prijzen tijdens Prijzenslag. Dit zijn producten als een PlayStation 5, een Nintendo Switch of Nike-sneakers. Deze actie loopt nog tot en met 28 september 2025.