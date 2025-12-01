Sim only met onbeperkt internet van Odido (tijdelijk met 250 euro cashback)

Nu is het een ideaal moment om over te stappen op een Odido sim-only abonnement met onbeperkt internet. Alleen vandaag scoor je een flinke cashback van 250 euro en wordt dit abonnement flink goedkoper.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit is hoe de deal werkt

Belsimpel geeft vandaag een cashback van 250 euro op een nieuw Odido sim-only abonnement met onbeperkt internet, met een looptijd van 24 maanden. Normaal betaal je hiervoor 24,95 euro per maand, wat neerkomt op een totaal van 598,80 euro over twee jaar. Dankzij deze cashback betaal je slechts 348,80 euro voor diezelfde periode, wat uitkomt op een maandprijs van ongeveer 14,54 euro.

Je hebt na het afsluiten van je abonnement tot en met 22 december 2025 om de cashback te claimen.

Let op: deze actie is alleen geldig op maandag 1 december 2025, dus wacht niet te lang met bestellen.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Alles wat je wil weten over Odido

Odido’s 5G-netwerk is het snelste in Nederland en werkt bij 99 procent van alle mensen, met topsnelheden tot 1 Gbit/s. Zo kun je makkelijk hd-video’s streamen, gamen zonder gedoe en bellen zonder vertraging, zelfs in de trein of op een druk festival. Je gebruikt het overal in Nederland en de EU zonder extra kosten, en je abonnement pas je simpel zelf aan in de app.

Stap over naar Odido en profiteer van scherpe aanbiedingen zoals onbeperkt data vanaf 14,50 euro per maand dankzij deze cashback, plus gratis overstap en behoud van je nummer.​ Ideaal voor wie veel surft: je hebt altijd sterk signaal op festivals, in de trein of thuis, zonder onverwachte kosten.