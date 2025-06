Onbeperkt internet sim only van Odido alleen vandaag voor slechts 17,08 euro

Het is weer maandag en je weet wat dat betekent. Er staat een wel heel goede deal voor je klaar: alleen vandaag scoor je een sim only-abonnement van Odido met onbeperkt internet en krijg je 250 euro cashback.

Magic Monday bij Belsimpel

Elke maandag heeft Belsimpel de Magic Monday-aanbieding. Dit is vrijwel altijd een steengoede deal, maar die alleen die dag geldig is. Daarom moet je wel snel erbij zijn. De ene keer is het een korting op een populair toestel, de andere keer een gratis koptelefoon bij je sim only.

Vandaag krijg je 250 euro cashback als je een Unlimited data-abonnement van Odido afsluit. Neem je dit mee in de maandprijs, dan kom je uit op gemiddeld slechts 17,08 euro per maand (normaal vanaf 27,50 euro per maand). Dit is voor het goedkoopste onbeperkt internetabonnement met 20 Mbit/s, maar de aanbieding is ook geldig op de andere Unlimited-abonnementen.

Let op: deze aanbieding is alleen vandaag geldig, op maandag 23 juni 2025. Wees er dus snel bij!

Onbeperkt data voor slechts 17,08 euro

250 euro cashback

Onbeperkt data én bellen

Verschillende internetsnelheden

Extra’s : gratis streamingdiensten

: gratis streamingdiensten Klantvoordeel: tot 7,50 euro extra korting op je abonnement én 5 euro korting op je internet

Tijdelijk krijg je zo onbeperkt internet van één van de grote providers dus wel heel voordelig. Er zijn meerdere internetsnelheden om uit te kiezen. We zetten de prijzen hieronder voor je op een rij.

Overweeg ook zeker om voor het abonnement met 700Mbit/s of de meest dure te gaan. Daarbij krijg je respectievelijk 1 of 3 extra’s. Je kiest tussen verschillende streamingdiensten (zoals Viaplay en HBO Max) en spaart zo nog eens tot 20 euro per maand aan diensten uit.

Internetsnelheid Gemiddelde maandprijs Normale prijs 20 Mbit/s €17,08 p/m €27,50 p/m 400 Mbit/s €22,08 p/m €32,50 p/m 1 Gbit/s €22,08 p/m €37,50 p/m 700 Mbit/s (1 extra) €27,08 p/m €37,50 p/m 1 Gbit/s (3 extra’s) €39,08 p/m €49,50 p/m

Odido: leuke extra’s bij Unlimited

Odido behoort tot één van de grote providers van Nederland met een eigen netwerk. Standaard maak je gebruik van 5G, maar je maximale internetsnelheid kies je zelf als je voor onbeperkt data kiest: van 20 Mbit/s tot maar liefst 1Gbit/s. Voor de meeste mensen is echter een snelheid van 20 Mbit/s genoeg. Game je via mobiele data, dan is het handig om voor een hoge internetsnelheid te kiezen.

Verder profiteer je van klantvoordeel als je thuis ook vast internet op je adres hebt van Odido. Bij een onbeperkt internetabonnement is dit tot 7,50 euro korting per maand. Voor deze aanbieding kom je daardoor zelfs op slechts 12,08 euro per maand (klik je dit aan bij Belsimpel, dan verdwijnt de cashback. Vraag daarom je klantvoordeel op een later moment aan via Odido).

Vergelijk zelf de beste prijzen met de prijsvergelijker

Heb je onze prijsvergelijker al ontdekt? Deze hebben we voor alle telefoons, maar ook voor sim only-abonnementen. Zo weet je zeker dat je de beste aanbieding te pakken hebt. Met de filters geef je aan wat jouw wensen en eisen zijn, zoals hoeveelheid data, belminuten en je provider van je vaste internet voor klantvoordelen.