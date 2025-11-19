Zo scoor je onbeperkt internet voor maar 11,62 euro per maand bij Odido

Tijdens Black Friday haal je voor een prikkie een onbeperkt internet-abonnement in huis. Waar je de meeste korting scoort, lees je hier.

Onbeperkt MB’s bij Odido met 200 euro cashback

Zoek je een voordelige, onbeperkte databundel? Check dan het sim only-aanbod van Odido bij Mobiel.nl. De website stunt tijdens Black Friday met kortingen, een tijdelijke cashbackactie van 200 euro én combivoordeel voor abonnees met Odido-internet voor thuis.

Het instap-abonnement voor Odido Unlimited bij Mobiel.nl is al in prijs gedaald van 27,50 naar 24,95 euro per maand. En wie dit abonnement van 24 maanden voor 1 december 2025 afsluit, kan zich vervolgens aanmelden voor de cashback van 200 euro. Dit bedrag krijg je binnen drie weken na goedkeuring op je rekening gestort. Onder de streep betaal je dan maar 16,62 euro per maand.

Maar, het voordeel houdt daar nog niet op. Heb jij thuis al internet of een ander mobiel abonnement van Odido? Dan geeft de provider je nog eens 5 euro extra korting op je nieuwe sim only-abonnement (en 5 euro extra korting op je internet voor thuis-abonnement) . Zo betaal je uiteindelijk maar 11,62 euro per maand voor een tweejarig Odido Unlimited Start-abonnement.

Let op internetsnelheden bij Odido

De bovenstaande berekeningen gelden voor een Odido Unlimited Start-abonnement. Het is belangrijk om te weten dat dit abonnement een maximale snelheid heeft van 20 Mbps.

Dat wil zeggen dat het sturen van berichtjes op WhatsApp en het scrollen door social media prima moeten kunnen. Ga je echter films streamen in hoge kwaliteit of wil je gamen met de beste verbinding, dan kom je mogelijk snelheid te kort.

Kies je voor het Unlimited Basis-abonnement, dan krijg je een snelheid van 400 Mbps. De maandprijs wordt dan 24,17 euro per maand, inclusief de 200 euro cashback. Het klantvoordeel neemt bij dit duurdere abonnement echter toe tot 7,50 euro per maand. Kom je daarvoor in aanmerking, dan betaal je 16,67 euro per maand.

Odido biedt meer Unlimited-abonnementen aan. Zoals de naam doet vermoeden, levert Unlimited Snelst je de hoogste snelheid op, met 1000 Mbps. Unlimited Plus heeft data met 700 Mbps, maar laat je ook een extra toevoegen, zoals een Videoland-, Podimo- of ander abonnement. Met Unlimited Premium krijg je 1000 Mbps en drie extra abonnementen.

Zoek je een goedkoper sim only-abonnement?

Met onze sim only-vergelijker vind je precies het abonnement dat bij je past. Met de filteropties vul je jouw wensen in, waaronder je dataverbruik en belminuten dat je wil.

Neem hier ook zeker mee wat je provider is voor het vaste internet op je adres, want mogelijk ontvang je klantvoordeel waardoor je goedkoper uit bent. Dit wordt vervolgens ook meegenomen in de vergelijker.