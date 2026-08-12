Maak jij zakelijk gebruik van Odido? Dan verandert er binnenkort iets belangrijks

Bel jij zakelijk met Odido? Let dan even op, want binnenkort komen er grote veranderingen aan. Vanaf 1 september gaan er nieuwe algemene voorwaarden in. Ben jij het niet eens met de aanpassingen, dan kun je kosteloos je abonnement opzeggen.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Odido zakelijk verandert voorwaarden: controleer je abonnement

Heb jij een zakelijk mobiel abonnement van Odido? Controleer dit dan vóór 1 september. Odido gaat namelijk de algemene voorwaarden aanpassen per deze datum. Klanten gaan 1,50 euro (excl. BTW) meer betalen. Dit geldt dus niet voor jou als je een ‘gewone’ consumentenbundel hebt.

Vanaf volgende maand betaal je meer als je een Hello Business- of @Work-abonnement hebt. In ruil daarvoor gaat de snelheid van verschillende abonnementen omhoog. Daarnaast zijn er vanaf september andere regels voor roaming buiten de EU.

Ben je het niet eens met de aanpassingen, dan heb je tot 1 september de tijd om je abonnement kosteloos op te zeggen. Hieronder lees je meer over de veranderingen.

Hogere maandelijkse kosten in ruil voor hogere snelheden

Odido maakt bekend dat zakelijke gebruikers vanaf 1 september de volgende veranderingen te zien krijgen:

Hogere internetsnelheden voor Hello Business- en @Work-abonnementen; Unlimited Start gaat van 20 Mbit/s naar 40 Mbit/s en de overige abonnementen zullen stijgen met 100 Mbit/s (m.u.v. Unlimited Premium, deze snelheid blijft hetzelfde).

Grotere roamingdekking buiten EU; Populaire bestemmingen zoals Zwitserland, Verenigde Staten, Marokko, Suriname en Canada worden toegevoegd. Dit is per bundel verschillend, dus check welke voor jou van toepassing zijn voor je op reis gaat.

Prijs gaat met 1,50 euro per maand omhoog; Door al deze verbeteringen, wordt de promokorting verlaagd. Vanaf 1 september zul je de nieuwe maandprijs op je factuur zien.



Ben je het hier niet mee eens, dan heb je tot die tijd de mogelijkheid om je contract te herzien en annuleren. Hier zitten geen kosten aan verbonden. Volgens de Nederlandse wetgeving moeten providers namelijk klanten bij nadelige wijzigingen boetevrij laten opzeggen. Ook als je nog middenin je contract zit, kan je weg bij Odido. Heb je een telefoon bij je abonnement dat nog niet afbetaald is? Dan moet je deze kosten uiteraard wel betalen.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Alternatieven als je wil overstappen

Overweeg je over te stappen? Dan heb je wat zakelijke abonnementen betreft niet zo veel keus als voor een consumentenbundel. Hieronder lees je alles over de aanbiedingen van dit moment.

Vodafone Business: tot 3 euro korting p/m

Bij Vodafone is er veel keuze: er zijn bundels van 5GB tot onbeperkt, waarbij je altijd de hoogst mogelijke 5G-snelheid ontvangt van 1 Gbit/s. Daarnaast zijn er drie verschillende Unlimited-abonnementen om uit te kiezen. Unlimited Start kost je 28 euro in de maand en geeft je binnen de EU ook nog eens 75GB aan data. Ga je voor Unlimited Plus, dan is dit 100GB én bel je ook onbeperkt.

Met Zakelijk Unlimited Max ontvang je binnen de Europese Unie 125GB data, onbeperkt bellen, mobiele beveiliging en een Critical Connector. Dit betekent dat je op drukke plekken voorrang krijgt, zodat je altijd verzekerd bent van een stabiele verbinding.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Hollandsnieuwe: eerste zes maanden voor 1 euro

Hoewel je bij Hollandsnieuwe geen daadwerkelijke zakelijke sim only afsluit, is het wel mogelijk om hier aan te vinken dat je nieuwe abonnement een zakelijke bestelling is. Op je factuur krijg je nu een BTW-specificatie te zien voor je boekhouding. Tijdelijk betaal je hier de eerste zes maanden slechts 1 euro per maand.

KPN: 125 euro cashback bij SuperUnlimited

Kies je voor KPN, dan krijg je 125 euro cashback als je kiest voor SuperUnlimited. Daarnaast is er een ruime keuze aan bundels die perfect aansluiten bij jouw zakelijke behoeftes.

Ben je vooral aan het bellen, ga dan voor 10GB of 20GB. Deel je MB’s met iemand anders, dan kies je voor 0GB. Bovendien zijn er vier onbeperkt internetabonnementen met snelheden van 50 Mbit/s tot 1 Gbit/s.