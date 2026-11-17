Heb jij geen zin om je databundel in de gaten te houden of ben jij een echte grootverbruiker? Dan is een onbeperkte databundel een slimme keuze. Odido heeft meerdere bundels die tijdens Black Friday nóg interessanter zijn.
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Cashback en cadeaus bij Odido
Op Mobiel.nl stikt het momenteel van de aanbiedingen. Dat heeft natuurlijk alles te maken met Black Friday. Ben jij nog op zoek naar een sim only met onbeperkt internet? Dan zijn de Unlimited-opties van Odido zeker de moeite waard om eens te bekijken.
Want dankzij de vele cashbackacties haal je tientallen (en soms honderden euro’s) van je totale kosten af. Hierdoor dalen de maandprijzen bij een tweejarig abonnement tot zeer scherpe bedragen. Geen interesse in cashback? Scoor dan gratis JBL-oortjes of een draadloze bluetooth speaker bij je nieuwe abonnement!
De twee goedkoopste opties
Klik op de bundel van je voorkeur voor meer informatie, bijvoorbeeld over de maximale snelheid. We beginnen twee betaalbare opties. Ze hebben geen onbeperkte data, maar wel een zeer ruime bundel (10 of 20GB) die voor veel mensen groot genoeg is.
|Databundel
|Effectieve prijs p/mnd
|Maandprijs p/mnd (tweejarig abonnement)
|Cashback/cadeau
|10 GB (+ 120 min/sms)
|10,25 euro/mnd
|16,50 euro/mnd
|150 euro (of kies een cadeau)
|20 GB (+ 120 min/sms)
|12,25 euro/mnd
|18,50 euro/mnd
|150 euro (of kies een cadeau)
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Cashback op Unlimited van Odido
Hieronder vind je alle databundels waarbij je wél onbeperkt gebruik kunt maken van internet. Ook hier zitten scherpe aanbiedingen tussen. De maandprijzen variëren omdat er sprake is van verschillende snelheden. Die lopen van 20 Mbps tot 1000 Mbps.
|Databundel
|Effectieve prijs p/mnd
|Maandprijs p/mnd (tweejarig abonnement)
|Cashback/cadeau
|Onbeperkt (Unlimited Solo)
|15,73 euro/mnd
|13,75 euro (mnd 1-6) en 27,50 euro (mnd 7-24)
|200 euro
|Onbeperkt (Unlimited Start)
|18,75 euro/mnd
|25 euro/mnd
|150 euro (of kies een cadeau)
|Onbeperkt (Unlimited Basis)
|21,67 euro/mnd
|30,00 euro/mnd
|200 euro
|Onbeperkt (Unlimited Snelst)
|26,67 euro/mnd
|35,00 euro/mnd
|200 euro
|Onbeperkt (Unlimited Plus)
|29,17 euro/mnd
|37,50 euro/mnd
|200 euro
Gratis oordopjes of toch een draagbare speaker?
Sluit je nu een tweejarig sim only-abonnement af, dan kun je bij bepaalde bundels ook een cadeau aan je bestelling toevoegen. Het gaat om een speaker of oortjes. Dat had je in onze schema’s hierboven vast al gezien.
Je kiest uit de JBL Flip 6 Blauw (t.w.v. 149,95 euro), de Kooduu Sensa PLAY Mini Zwart (t.w.v. 99,00 euro) of de JBL Flex 3 (t.w.v. 149 euro).
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De JBL Flex 3 zijn zeer kwalitatieve draadloze oordopjes. Je bedient ze dankzij een handig display. Heb je al oortjes? Kies dan voor een draagbare speaker van JBL of Kooduu. De Flip 6 van JBL is een water- en stofdichte speaker met lange accuduur, ideaal voor jouw volgende picknick of barbecue. De Kooduu Sensa PLAY Mini is ook een fijne bluetooth speaker. Hij is stijlvol en heeft ingebouwde verlichting.
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