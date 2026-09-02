Dit is nu de goedkoopste manier om onbeperkt internet op je telefoon te krijgen

Als je geen zin hebt om constant je databundel in de gaten te houden, dan is onbeperkt internet handig om te hebben. Dat kan nu extra voordelig, want Unlimited data is door deze actie zelfs goedkoper dan 20GB!
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200 euro cashback op Unlimited van Odido
Bij Belsimpel zijn de Prijsbrekers te vinden en ook Mobiel.nl is van start gegaan met een actieperiode: de Slimme Keuze-weken. Daardoor kan je bij beide webwinkels nu een onbeperkt internetabonnement van Odido extra goedkoop afsluiten: je ontvangt namelijk 200 euro cashback.
De laagste snelheid van 20 Mbit/s kost je normaal gezien 25 euro per maand, maar reken je deze cashback mee in de prijs dan kom je uit op slechts 16,67 euro per maand. Dit is zelfs goedkoper dan 20GB van Odido (18,50 euro per maand) en maar 67 cent duurder dan 10GB.
Vind je de internetsnelheid wat te laag, dan betaal je voor 400 Mbit/s 21,67 euro per maand in plaats van 30 euro per maand. 1 Gbit/s kost normaal 37,50 euro per maand, maar nu 29,17 euro per maand. Vergeet niet je cashback aan te vragen: dit kan via de pagina waar je jouw sim only besteld hebt.
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Nog lagere prijs met klantvoordeel
Heb je thuis ook vast internet van Odido? Dan profiteer je van nog meer korting, want met klantvoordeel ontvang je ook nog eens 5 euro korting per maand op je vaste internet én tot 7,50 euro korting per maand op je mobiele abonnement. Dit betekent dus dat je in combinatie met de actie hierboven al onbeperkt internet hebt vanaf 11,67 euro per maand.
Daarnaast is het sindskort mogelijk om 2,50 euro korting per maand in te ruilen voor een gratis abonnement op Videoland!
Geen Unlimited data nodig: gratis Sony WH-1000XM5 koptelefoon
Heb je geen onbeperkt internet nodig en ga je liever toch voor een kleinere bundel? Blijf dan zeker ook bij Belsimpel, want hier krijg je vanaf 10GB de Sony WH-1000XM5 koptelefoon gratis bij je Odido-abonnement. Wil je de allernieuwste Sony-koptelefoon, dan moet je voor KPN kiezen. Bij onbeperkt internet van deze provider krijg je de Sony WH-1000XM6 opgestuurd.
De Sony WH-1000XM lijn omvat de beste koptelefoons van het bekende audiomerk. Daarin is de XM6 de nieuwste, wat betekent dat hij een tikkeltje beter is in noise cancellation én hij is opvouwbaar. Maar ook de Sony WH-1000XM5 is nog altijd ontzettend goed in ruisonderdrukking.
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