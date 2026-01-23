Zo scoor je onbeperkt internet voor maar 11,67 euro van Odido

Bij Mobiel.nl zijn de Mazzeltjes begonnen met nu een wel een heel goede aanbieding om te scoren. Voor een prikkie heb jij een onbeperkt internetabonnement van Odido. Hoe je dat precies doet, lees je hier.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Onbeperkt internet van Odido met 200 euro cashback

Heb jij geen zin om je databundel elke maand in de gaten te houden? Dan is onbeperkt internet de beste keuze voor jou. Momenteel is er een zeer goede aanbieding te vinden voor een sim only van Odido bij Mobiel.nl. Tijdelijk ontvang je korting, 200 euro cashback én klantvoordeel op het moment dat je kiest voor onbeperkt data.

De goedkoopste onbeperkte databundel kost je normaal 27,50 euro per maand, maar kost nu 25 euro per maand. Sluit je dit abonnement af vóór 2 februari 2026, dan ontvang je 200 euro cashback. Dit bedrag ontvang je binnen drie weken op je rekening. Onderaan de streep betaal je dan slechts 16,67 euro per maand.

Dat is al enorm voordelig, maar als je thuis internet of een ander mobiel abonnement van Odido hebt, dan ontvang je nog eens 5 euro extra korting per maand op je sim only. Daardoor kom je uiteindelijk uit op slechts 11,67 euro per maand voor je tweejarige Odido Unlimited Start-abonnement. Bovendien krijg je 5 euro extra korting per maand op je internetfactuur.

Check welke internetsnelheid bij jou past

Hierboven hebben we gerekend met het goedkoopste onbeperkte abonnement: Unlimited Start. Goed om in gedachten te houden dat je hier een lage internetsnelheid van maar 20 Mbit/s krijgt. Wat WhatsApp-berichten versturen en scrollen door social media gaat prima, maar ben je van plan om films te streamen of te gamen, dan kun je beter voor een hogere internetsnelheid kiezen.

Ook deze bundels doen mee met de actie en zijn daardoor enorm voordelig. Met Unlimited Basis krijg je een snelheid van 400 Mbit/s. De maandprijs hiervoor wordt 24,17 euro per maand. Dit is inclusief 200 euro cashback, maar het klantvoordeel wordt vanaf deze bundel ook iets meer: 7,50 euro per maand. Kom je daarvoor in aanmerking, dan betaal je dus slechts 16,67 euro per maand.

Wil je nóg sneller internet, dan kan je ook kiezen voor Unlimited Snelst met 1 Gbit/s. Daarnaast is er Unlimited Plus met 700 Mbit/s en kun je een gratis extra toevoegen. Denk aan Videoland, HBO Max of Podimo. Met Unlimited Premium is je internetsnelheid maximaal 1 Gbit/s en kies je drie gratis extra’s.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Vergelijk alle sim only-abonnementen

Met onze sim only-vergelijker vind je precies het abonnement dat bij je past. Met de filteropties vul je jouw wensen in, waaronder je dataverbruik en het aantal belminuten dat je wil.

Neem hier ook zeker mee wat je provider is voor het vaste internet op je adres, want mogelijk ontvang je klantvoordeel waardoor je nog goedkoper uit bent. Dit wordt vervolgens ook meegenomen in de vergelijker.