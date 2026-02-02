Samsung Galaxy S25 nu met Galaxy Tab A11+

Sanne Rosendaal
2 februari 2026, 9:33
2 min leestijd
Scoor alleen vandaag onbeperkt internet van Odido vanaf slechts 14,58 euro

Vandaag is het weer Magic Monday bij Belsimpel. Dat betekent elke week een fijne aanbieding en die van vandaag is wel heel goed: 250 euro cashback bij onbeperkt internet van Odido. Daardoor heb je al Unlimited data vanaf slechts 14,58 euro per maand.

Magic Monday bij Belsimpel

Iedere maandag is het Magic Monday bij Belsimpel. Dat betekent een uitstekende actie, die slechts één dag geldig is. De ene keer ontvang je een gratis koptelefoon bij je sim only, de andere keer een hoge korting op een populaire telefoon.

Vandaag ontvang je 250 euro cashback op het moment dat je een sim only met onbeperkt internet van Odido afsluit. Kies je voor Unlimited Start, dan betaal je maandelijks 25 euro. Trek je daar de cashback van 250 euro af, dan kom je gemiddeld op 14,58 euro per maand uit.

Let wel op dat je bij dit abonnement een internetsnelheid van slechts 20 Mbit/s krijgt, maar ook de andere onbeperkt internetbundels doen mee met de actie. Kies dus vooral het abonnement dat bij je past. Deze aanbieding is alleen vandaag, op maandag 2 februari, geldig. Wees er daarom snel bij!

Scoor onbeperkt internet voor 14,58 euro

Klantvoordeel: nog eens 5 euro korting

Heb je ook vast internet of een ander mobiel abonnement op je adres, dan ontvang je klantvoordeel. Dat betekent dat je nog eens 5 euro korting krijgt bij Unlimited Start en 5 euro korting per maand op je internetfactuur. Kies je vandaag voor één van de snellere bundels, dan is dat zelfs 7,50 euro korting per maand op je abonnement.

Je betaalt de volgende prijzen:

Abonnement€ p/m met €250 cashback€ p/m met cashback en klantvoordeelNormale € p/m
Unlimited Start (20 Mbit/s)€14,58 p/m€9,58 p/m€25,- p/m
Unlimited Basis (400 Mbit/s)€22,08 p/m€14,58 p/m€32,50 p/m
Unlimited Snelst (1 Gbit/s)€24,58 p/m€17,08 p/m€35,- p/m
Unlimited Plus (700 Mbit/s + 1 extra)€27,08 p/m€19,58 p/m€37,50 p/m
Unlimited Premium (1 Gbit/s + 3 extra’s)€39,08 p/m€31,58 p/m€49,50 p/m
Ontdek de actie

Extra’s bij Unlimited Plus of Premium: gratis streamingdiensten

Ga je voor Unlimited Plus, dan ontvang je één extra en bij Premium zijn dat er zelfs drie. Dit houdt in dat je een gratis streamingdienst naar keuze krijgt. Tot je opties behoren onder andere HBO Max, Amazon Prime, Videoland en Podimo. Bij Premium krijg je nog meer opties: SkyShowtime, Viaplay en Deezer.

Ontdek Unlimited Plus of Premium

Vergelijk de laagste sim only-prijzen in onze prijsvergelijker

Wil jij zeker weten dat je de laagste prijs betaalt, dan pak je onze prijsvergelijker erbij. Hierin geef je met de filters je wensen en eisen aan. Vervolgens staat de laagste prijs direct bovenaan. Handig, toch?

Ga naar de sim only-vergelijker

Alle producten die in dit artikel worden aangeraden zijn uitgekozen door de redactie van Android Planet zonder commerciële beïnvloeding. Naar deze producten kan verwezen worden met een affiliate-link. Als je iets koopt via deze link, kan Android Planet een commissie ontvangen. Meer weten? Bekijk dan ons redactiestatuut.

Sim Only

