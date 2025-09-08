Dit is hoe je slechts 14,53 euro betaalt voor onbeperkt internet sim only van Odido

Onbeperkt internet is meestal een duur abonnement, maar wel zo handig. Alleen vandaag betaal je slechts 14,53 euro per maand voor deze sim only-bundel van Odido. We laten zien hoe je dat doet.

Magic Monday bij Belsimpel

Iedere maandag viert Belsimpel het begin van de week met een uitstekende aanbieding onder de noemer Magic Monday. Deze is slechts één dag geldig. De ene keer gaat het om een gratis koptelefoon, de andere keer krijg je hoge korting op je smartphone.

Vandaag krijg je 250 euro cashback als je een onbeperkt data-abonnement van Odido afsluit. Voor het goedkoopste abonnement betaal je daardoor slechts 14,53 euro per maand in plaats van 24,95 euro per maand. Het gaat hierbij wel om een internetsnelheid van maximaal 20 Mbit/s. Ga je voor het abonnement met 400 Mbit/s, dan betaal je door deze cashback 22,08 euro per maand.

Let op: deze aanbieding is alleen vandaag, op 8 september 2025, geldig. Wees er dus snel bij!

Onbeperkt data met internetsnelheid naar keuze

Sluit je vandaag nog een abonnement van Odido met onbeperkt internet af, dan wordt er binnen acht weken 250 euro op je rekening gestort. Er zijn vijf bundels om uit te kiezen met verschillende internetsnelheden:

Internetsnelheid Prijs met 250 euro cashback Normale prijs 20 Mbit/s €14,53 €24,95 400 Mbit/s €22,08 €32,50 1 Gbit/s €24,58 €35,- 700 Mbit/s (met 1 extra) €27,08 €37,50 1 Gbit/s (met 3 extra) €39,08 €49,50

Extra’s bij je onbeperkt internet

Bij één van de twee duurste abonnementen krijg je, naast een hoge internetsnelheid, ook extra’s. Kies je voor de bundel met een snelheid van 700 Mbit/s, dan ontvang je één punt. Deze is in te wisselen voor een extra met een maximale waarde van 9,99 euro per maand. Tot de opties behoren HBO Max, Videoland en Amazon Prime Video.

Ga je de grootste bundel met 1 Gbit/s en drie extra’s, dan heb je ook meer keuze. Nu is het ook mogelijk om te kiezen voor SkyShowtime en Viaplay.

Vergelijk zelf alle sim only-abonnementen

Wil je zeker weten dat dit de beste deal voor jou is? Gebruik dan onze sim only-vergelijker. Vul met de filters in wat jouw eisen zijn en de laagste prijs staat direct bovenaan.