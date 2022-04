Ontdek alles over de geweldige camera’s van de OnePlus 10 Pro (ADV)

Ben je op zoek naar een high-end smartphone en vind je fotografie erg belangrijk? De OnePlus 10 Pro heeft geweldige camera’s aan boord. We vertellen je er graag alles over.

Dit moet je weten over de camera’s van de OnePlus 10 Pro

De OnePlus 10 Pro is het nieuwe vlaggenschip van OnePlus. Hij beschikt over een razendsnelle chip, heeft een prachtig oled-scherm en laadt met 80 Watt erg rap op. Binnen een kwartier heb je voldoende stroom voor een hele dag!

Daarnaast heeft het toestel vier camera’s: een 32 megapixel-selfiecamera op de voorkant en drie op de achterkant. Naast de 48 megapixel-hoofdcamera gaat het om een 50 megapixel-groothoeklens en 8 megapixel-telecamera om mee in te zoomen.

Deze camera’s heeft OnePlus ontwikkeld in samenwerking met Hasselblad. Dit beroemde fotografiebedrijf heeft onder meer zijn kleurenwetenschap geleend aan het toestel, waardoor je foto’s er altijd aantrekkelijk en natuurgetrouw uitzien. Dit moet je weten over de camera’s van de OnePlus 10 Pro.

Profiteer van Hasselblad-kwaliteit

In 2021 ging OnePlus een samenwerking aan met Hasselblad. De OnePlus 10 Pro profiteert van de tweede-generatie Hasselblad Camera for Mobile. Dankzij de Billion Color Solution kunnen de camera’s maar liefst een miljard verschillende kleuren vastleggen. Ook het contrast en de belichting zijn levensecht. Vanaf nu heb je de gerenommeerde Hasselblad-kwaliteit dus gewoon in je broekzak!

Verbeterde RAW-modus geeft veel vrijheid

Wil je helemaal zelf bepalen hoe je foto eruit komt te zien? Dan kan met de verbeterde RAW-modus. Daarmee stel je zaken al ISO en de belichtingstijd handmatig in. Bovendien schiet je zo 12 bit-foto’s met extra veel details, een groter dynamisch bereik en de Hasselblad Natural Color Solution. Als je kiest voor RAW+ behoud je bovendien alle voordelen van kunstmatige intelligentie, zoals de nachtmodus die voor mooiere foto’s in het donker zorgt.

Film je liever? Met de nieuwe Movie Mode kun je ook voor video’s zaken als ISO en sluitertijd helemaal zelf instellen. Bovendien film je indien gewenst in het LOG-formaat. Dat maakt het veel gemakkelijker om je meesterwerken achteraf te bewerken.

Master Style geef je foto een andere look

Als je je foto’s snel een bijzondere look wil geven, kies je voor Master Style. Hasselblad heeft verschillende profielen ontwikkeld die jouw kiekje met één druk op de knop een ander uiterlijk geven. Probeer bijvoorbeeld Serenity, dat een oosterse sfeer toevoegt, of Emerald, dat je landschappen een krachtig, levendige toon geeft. Radiance is erg geschikt voor stadsfotografie en laat de kleuren van je scherm spatten.

Grote sensor zorgt voor meer details

De 48 megapixel-hoofdcamera van de OnePlus 10 Pro heeft een erg grote sensor. Daardoor zie je meer details terug in je kiekjes dan ooit tevoren. Daar profiteer je zeker ook van als je bij weinig licht fotografeert. In combinatie met de optische beeldstabilisatie, die de trillingen van je hand vermindert, leg je zelfs de nacht haarscherp vast.

Unieke groothoeklens

Een groothoeklens gebruik je bijvoorbeeld om grote gebouwen of groepen mensen te fotograferen. Het 50 megapixel-exemplaar op de OnePlus 10 Pro is echter heel bijzonder. Standaard maak je foto’s in een hoek van 110 graden, maar er is ook een modus waarmee je nóg wijdere foto’s schiet in een hoek van 150 graden. Daardoor leg je extra veel vast in één beeld. Daarnaast is het mogelijk om ronde fisheye-foto’s te maken waar je normaal een aparte camera voor nodig hebt.

Perfecte smartphone voor gamers

De OnePlus 10 Pro heeft niet alleen erg goede camera’s, maar is ook zeer geschikt voor gamers. Dankzij de snelle Snapdragon 8 Gen 1-chip en het mooie oled-scherm ga je helemaal op in je favoriete spel. Dat hou je bovendien lang vol, want door de ingebouwde laagjes grafeen voert de OnePlus 10 Pro warmte razendsnel af. Zo kan de processor urenlang op volle toeren blijven draaien.

Bestel de OnePlus 10 Pro

Zie jij jezelf al fotograferen met de OnePlus 10 Pro? Het toestel is nú te koop in twee verschillende varianten: eentje met 8GB RAM en 128GB opslag (899 euro) en eentje met 12GB RAM en 256GB opslag (999 euro). Koop je dat laatste model? Dan kun je naast de kleur Volcanic Black (zwart) ook kiezen voor Emerald Forest (groen).