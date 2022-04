OnePlus 10 Pro nu te koop in Nederland: check de beste deals

De OnePlus 10 Pro werd onlangs voor Nederland aangekondigd en is nu te koop. In dit artikel zetten we op een rijtje waar je de smartphone kan kopen, zowel los als met een abonnement.

OnePlus 10 Pro kopen in Nederland

De OnePlus 10 Pro ligt nu officieel in de winkels. De release zou eigenlijk pas op 11 april plaatsvinden, maar verschillende (web)winkels zeggen nu al uit voorraad te kunnen leveren. Je kan kiezen uit meerdere varianten qua kleur, werk- en opslaggeheugen.

Er is alleen een zwarte versie met 8GB RAM en 128GB opslag te koop voor 899 euro. Het model van 999 euro bevat 12GB werkgeheugen en 256GB opslag. Daarbij heb je keuze uit zwart of groen.

Check de prijsvergelijker hierboven voor de beste deals voor de 10 Pro. Daar kun je terecht als je op zoek bent naar een losse OnePlus 10 Pro. Ben je juist op zoek naar de OnePlus 10 Pro met abonnement, neem dan ook gerust even een kijkje.

Dit moet je weten over de OnePlus 10 Pro

De 10 Pro is de opvolger van de OnePlus 9 Pro. We zien een vernieuwd uiterlijk met een groot camera-eiland op de achterzijde. Ook aan de binnenkant is gesleuteld. Zo is de Snapdragon 8 Gen 1-processor aanwezig, de snelste chip van dit moment.

Het scherm is 6,7 inch groot, ververst maximaal 120 keer per seconde en heeft een hoge resolutie van 3216 bij 1440 pixels. Er is een gekozen voor een kleurrijk amoled-display. In een klein gaatje vind je de selfiecamera en de optische vingerafdrukscanner is geplaatst onder het scherm.

Op de achterzijde zitten drie camera’s, die we kennen van de 9 Pro. Het gaat om een primaire sensor van 48 megapixel, groothoeklens (50 megapixel) en telelens om in te zoomen. De samenwerking met camerafabrikant Hasselblad is weer verder aangehaald. Zo kun je nu foto’s maken met meer dan een miljard kleuren of verschillende kleurprofielen.

OnePlus levert het toestel met Android 12 met daaroverheen de OxygenOS 12-schil. In de komende jaren krijgt de smartphone nog drie grote Android-updates en vier jaar beveiligingspatches.

Meer weten? Check dan onderstaande video, waarin we 10 toffe weetjes met je doornemen.

