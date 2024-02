OnePlus 11 flink in prijs verlaagd: zo ben je het goedkoopst uit

Met de komst van zijn opvolger is de OnePlus 11 nu flink in prijs verlaagd. We vertellen waar je moet zijn om de krachtige smartphone het goedkoopst in huis te halen.

Dit moet je weten over de OnePlus 11

Aan het begin van elk jaar is het tijd voor een nieuwe OnePlus-smartphone. Dit jaar is dat de OnePlus 12, maar de OnePlus 11 mag nog niet vergeten worden. Het is een krachtige high-end telefoon die nog gerust een aantal jaar meekan. Hij wordt in totaal vijf jaar van beveiligingspatches voorzien. Ook krijgt hij tot en met Android 17.

Door de Snapdragon 8 Gen 2-chip is ‘ie bovendien razendsnel. Je hebt de beschikking over een 6,7 inch-amoled-scherm met een resolutie die erg hoog kan. Standaard is dat echter ingesteld op full-hd om accu te besparen.

Die accu is trouwens groot genoeg om met gemak het einde van de dag te halen, zelfs de intensieve smartphonegebruikers onder ons. Toch zal hij ooit een keer opgeladen moeten worden en dat gaat met 100 Watt ontzettend snel.

Je bent vast benieuwd naar de camera’s waarmee de 11 uitgerust is, en die stellen niet teleur. De smartphone heeft er in totaal vier: een 50 megapixel-hoofdcamera, 48 megapixel-groothoeklens, 32 megapixel-telelens en 16 megapixel-selfiecamera. De hoofdcamera heeft optische beeldstabilisatie, zodat foto’s ook scherp zijn als je handen trillen of als het donker is.

De OnePlus 11 kreeg bij de introductie een adviesprijs mee van 829 euro, maar inmiddels betaal je 645 euro voor het toestel. Daarvoor krijg je 8GB RAM met 128GB opslag. Heb je meer nodig, dan is er een duurdere variant met 16GB en 256GB opslag. Verder kies je uit twee kleuren: zwart of groen.

OnePlus 11 bij providers

Wil je de OnePlus 11 met een abonnement, dan bespaar je meestal flink op de toestelprijs. Met een kleine bundel is direct bij de provider vaak de beste optie voor jou. Hier is het kortingsbedrag niet afhankelijk van de grootte van de bundel die je kiest.

De OnePlus 11 is alleen verkrijgbaar bij KPN. Daar betaal je 816 euro voor het toestel met 256GB. Daardoor is het voordeliger om een los toestel te kopen en een sim only-abonnement van KPN af te sluiten. Wel krijg je momenteel de OnePlus Nord Buds 2 cadeau ter waarde van 69 euro. Koop je die echter los erbij naast je sim only en losse toestel, dan ben je nog altijd goedkoper uit.

Ben je al klant van KPN? Dan kom je in aanmerking voor Combivoordeel. Dit houdt in dat je maandelijks tot 7,50 euro korting krijgt op je rekening, 5 euro korting per maand voor een entertainmentdienst naar keuze en meer!

OnePlus 11 bij webwinkels – bespaar tot 200 euro

Je bespaart het meeste door bij een webwinkel je bestelling met abonnement te plaatsen. Hier is de grootte van je bundel wel degelijk bepalend voor de prijs van het toestel. Kies je voor onbeperkt internet, dan scoor je in de meeste gevallen ook de hoogste korting.

OnePlus 11 met Vodafone bij Belsimpel – bespaar tot 200 euro

Het goedkoopste haal je de OnePlus 11 in huis met een abonnement van Vodafone bij Belsimpel. Hier betaal je 445 euro voor het toestel. Heb je al een abonnement van Vodafone of internet op je adres van Ziggo, dan ontvang je klantenkorting. Dit kan oplopen tot 7,50 euro korting per maand, maar je krijgt ook dubbel zoveel MB’s en extra tv-zenders.

OnePlus 11 met KPN bij Belsimpel – bespaar tot 165 euro

Kies je liever voor KPN, dan moet je ook bij Belsimpel zijn. Je bespaart tot 165 euro op de toestelkosten: de OnePlus 11 kost je hier 480 euro. Verder doet KPN aan Combivoordeel, wat wil zeggen dat je voordeel krijgt als je al een internet-, tv- of ander telefoonabonnement hebt van KPN. Denk aan 7,50 euro korting per maand op je abonnement, maar ook 5 euro korting op een entertainment dienst naar keuze.

OnePlus 11 met Odido bij Belsimpel – bespaar tot 165 euro

Ben je al klant van Odido, dan ga je waarschijnlijk ook voor je mobiele abonnement voor de provider. Je profiteert van tot 12,50 euro per maand korting. Klop in dat geval aan bij Belsimpel, want hier koop je de OnePlus 11 voor 480 euro.