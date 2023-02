OnePlus 11 nu te koop in Nederland: vlaggenschip kost 829 euro

De OnePlus 11 is vanaf nu officieel te koop in Nederland. De smartphone beschikt over razendsnelle hardware en goede camera’s en is bovendien goedkoper dan zijn voorganger.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

OnePlus 11 kopen in Nederland

Vorige week dinsdag (op 7 februari) kondigde OnePlus zijn nieuwste vlaggenschip aan: de OnePlus 11. Het toestel is met een adviesprijs van 829 euro goedkoper dan de OnePlus 10 Pro van vorig jaar, maar wel een stuk duurder dan de 10T. Je krijgt dan de versie met 8GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte.

Wil je meer geheugen? Dan kun je kiezen voor het model met 16GB werkgeheugen en 256GB opslag. Dan ben je 899 euro kwijt. De OnePlus 11 verschijnt in twee kleuren: matzwart en donkergroen. In de prijsvergelijker hieronder zetten we de beste deals voor een losse OnePlus 11 op een rijtje. Ook kun je kiezen voor een OnePlus 11 met een abonnement.

De OnePlus 11 beschikt over de Snapdragon 8 Gen 2, de krachtigste mobiele processor van dit moment. De telefoon maakt ook mooiere foto’s dankzij de verbeterde camera’s en heeft een aangepast design. Ook belangrijk is dat de OnePlus veel langer Android-updates krijgt dan zijn voorgangers.

Een andere toffe feature is de snellaadtechniek. De OnePlus-smartphone laadt op met maximaal 100 Watt, waardoor hij een minuut of 25 nodig heeft om van 0 naar 100 procent te gaan. Tien minuten aan het stroom is genoeg om de accu voor de helft te vullen. Draadloos opladen is helaas niet meer mogelijk.

Lees ook de OnePlus 11 review

Android Planet heeft het nieuwe toestel uitgebreid getest en in de OnePlus 11 review lees je alles over onze bevindingen. De conclusie van de recensie check je hieronder. Kijk ook de video waarin we je in twee minuten bijpraten over de telefoon.

Met de OnePlus 11 levert de fabrikant een prima smartphone af. We vinden de 11 heel iets beter dan de 10 Pro, met name omdat OnePlus de telefoon goedkoper heeft gemaakt. De 829 euro die je betaalt is natuurlijk alsnog een flink bedrag, maar je krijgt er wel een compleet toestel voor terug.

De hardware is razendsnel, de OnePlus 11 is strak vormgegeven en beschikt over een prima stel camera’s én een lange accuduur. Verder blijven we fan van het razendsnelle opladen, al is dit al lang geen onderscheidende feature meer van OnePlus-telefoons. Het weglaten van draadloos opladen zal ook niet iedereen bekoren.

We schreven in onze OnePlus 10 Pro review vorig jaar dat de telefoon absoluut geen ‘flagship killer’ meer was. Dat is de OnePlus 11 ook niet – er zijn immers goedkopere smartphones verkrijgbaar die niet onderdoen voor de 11 – maar op het toestel is niet zo gek veel aan te merken. Je kan ‘m dus prima overwegen.

Het laatste nieuws over OnePlus: