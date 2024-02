OnePlus 12 nu te koop: nieuw vlaggenschip kost 949 euro

De OnePlus 12 is vanaf nu te koop in Nederland. Het gloednieuwe vlaggenschip beschikt over uitstekende specificaties, maar is ook een stuk duurder geworden.

OnePlus 12 kopen in Nederland

Het is tijd voor het nieuwste vlaggenschip van OnePlus. De OnePlus 12 is vanaf vandaag (6 februari) te koop in Nederland. Het toestel volgt de OnePlus 11 van vorig jaar op en heeft een adviesprijs van 949 euro. Daarmee is het toestel een stuk duurder dan zijn voorganger, want de OnePlus 11 werd uitgebracht voor 829 euro.

Het ‘instapmodel’ van de 12 heeft 12GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte. Dat is meer dan voldoende voor de meeste gebruikers, maar is er ook een nog krachtigere versie beschikbaar. Die heeft liefst 16GB aan werkgeheugen en 512GB aan opslagruimte en kost 1099 euro. De telefoon verschijnt in twee kleuren: zwart en groen.

Via de prijsvergelijker hierboven check je de beste prijzen en deals voor een losse OnePlus 12. Het is natuurlijk ook mogelijk om de OnePlus 12 met een abonnement aan te schaffen, waarmee je de kosten kan spreiden. De goedkopere OnePlus 12R is overigens nog niet verkrijgbaar, maar verschijnt binnenkort voor 699 euro.

De OnePlus 12 is een echt vlaggenschip en beschikt over indrukwekkende specificaties. Zo heeft de smartphone een vlotte Snapdragon 8 Gen 3-processor, vernieuwde camera’s achterop (met onder meer een periscopische zoomlens), forse 5400 mAh-accu die snel oplaadt en een groot 6,82 inch-amoled-scherm. Het toestel draait op Android 14 krijgt vier grote Android-upgrades en vijf jaar lang beveiligingspatches.

Lees de geschreven OnePlus 12 review

Wil je meer weten over het OnePlus-toestel? In de uitgebreide OnePlus 12 review vertellen we alles over de plus- en minpunten van de telefoon. De conclusie van de recensie lees je alvast hieronder.

De OnePlus 12 is een echt luxepaard, maar heeft ook inhoudelijk heel veel te bieden. We zien snelle hardware, een uitgebreide set camera’s, fraai scherm en een prima batterij. Ook qua updates heb je weinig tot niks te klagen en als we echt wat moeten noemen, dan is het dat de OxygenOS-schil steeds drukker wordt.

Dat neemt echter niet weg dat je met dit toestel op zak van alle gemakken bent voorzien. Ben je op zoek naar een smartphone in deze prijsklasse, dan is de OnePlus 12 zeker een apparaat dat bovenaan op je lijstje moet staan.

