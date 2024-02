OnePlus 12R nu te koop in Nederland vanaf 699 euro

Eind januari presenteerde OnePlus twee nieuwe vlaggenschepen. De OnePlus 12 ligt inmiddels in de winkels en vanaf nu geldt dat ook voor de OnePlus 12R. Check hier de beste prijzen, zowel los als in combinatie met een abonnement.

OnePlus 12R kopen in Nederland: hier moet je zijn

Eind januari werden de OnePlus 12 en OnePlus 12R onthuld. Eerstgenoemde is op veel vlakken de beste. Zo beschikt de smartphone over het meest geavanceerde camerasysteem, is ‘ie uitgerust met de snelste processor en heeft ‘ie het scherpste scherm aan boord. Check ook onze vergelijking van de smartphones, zodat je precies weet wat de verschillen zijn.

De OnePlus 12R is betaalbaarder, maar heeft nog steeds veel te bieden en dit toestel ligt vanaf nu in de winkels. De 12R is verkrijgbaar in een variant met 16GB RAM en 256GB interne opslagruimte en je hebt keuze uit de kleuren zwart en blauw. De adviesprijs bedraagt 699 euro. Je kiest voor een los toestel maar je kunt ‘m natuurlijk ook combineren met een abonnement.

Op zoek naar de beste deal voor jou, check dan onderstaande prijsvergelijker.

Meer over de OnePlus 12R

De 12R is uitgerust met de Snapdragon 8 Gen 2-chip, een snelle processor. Zoals gezegd is er 16GB werkgeheugen aanwezig en 256GB opslagruimte, wat niet uit te breiden is met een micro-sd-geheugenkaartje. Het display heeft een diagonaal van 6,78 inch en het gaat om een kleurrijk amoled-paneel met een resolutie van 2780 bij 1264 pixels. De maximale ververssnelheid van de pixels bedraagt 120Hz, waardoor je soepel door social media of websites scrolt.

Het toestel draait op Android 14 en krijgt in de toekomst drie grote Android-updates. Ook worden er vier jaar lang beveiligingsupdates uitgerold. In totaal zijn er vier camera’s aanwezig, waaronder de primaire lens met een resolutie van 50 megapixel. De accu heeft een capaciteit van 5500 mAh en opladen gaat bedraad met maximaal 100 Watt.

Lees ook de OnePlus 12R review

Natuurlijk zijn we aan de slag geweest met dit gloednieuwe toestel voor de OnePlus 12R review. Hieronder lees je alvast de conclusie.

De OnePlus 12R weet een solide gebruikerservaring te bieden. Met het lagere prijskaartje en een aantal slimme keuzes lijkt het alsof we weer een flagship killer in handen hebben. Voor de camera’s zijn er betere smartphones op de markt, al betaal je daar al snel meer voor.

Vooral de batterijduur is een onderdeel waar we erg over te spreken zijn in deze OnePlus 12R review. Zelfs met veel gebruik verloren we maar weinig accusap, waardoor we het meer dan een dag wisten vol te houden.

Wie op zoek is naar een allround smartphone die op het gebied van batterij, hardware en software uitstekend presteert, kan de OnePlus 12R zeker overwegen. Het is zonder twijfel een smartphone die interessant is voor een brede doelgroep, die een vlot en relatief betaalbaar toestel wil zonder te veel poespas.

