8 redenen waarom de OnePlus 8 zeker het overwegen waard is (ADV)

De OnePlus 8-serie is inmiddels verkrijgbaar en bestaat uit twee nieuwe smartphones. Ben jij op zoek naar een nieuw toptoestel? Android Planet zet alle redenen om de OnePlus 8 te overwegen op een rijtje.



1. Design en kleuren

Het design van de OnePlus 8 is zoals je verwacht van een echte high-end smartphone. Door de geringe breedte ligt de smartphone fijn in de hand en bedien je ‘m makkelijk. De kleine dingetjes waar OnePlus aan denkt, maken het een fijn toestel in gebruik. Zo wissel je snel tussen trillen, stil of geluid via de fysieke Alert Slider. Er zijn stereospeakers aanwezig en de OnePlus 8 weegt 180 gram en is slechts 8 millimeter dik.

Je hebt keuze uit drie kleuren, waardoor je altijd de perfecte match kiest. Wil je een chique look, kies dan voor de Onyx Black-versie. Ook introduceert OnePlus de nieuwe kleur Glacial Green, met een matte finish, waarbij vingerafdrukken verleden tijd zijn. Daarnaast is de OnePlus 8 exclusief verkrijgbaar in Interstellar Glow, een fraaie afwerking waarbij verschillende kleuren in elkaar overlopen.

2. Vloeiend scherm van 6,55 inch

Het scherm is 6,55 inch groot en heeft een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. De beeldverhouding is 20 bij 9 en dat is fijn voor bijvoorbeeld multitasking. Ook zie je zo meer informatie op een website of in een app: ideaal dus. OnePlus kiest voor een amoled-paneel, waardoor kleuren er prachtig uitzien, zwart echt zwart is en ook de kijkhoeken erg goed zijn.

Ook dit scherm heeft een ververssnelheid van 90Hz en dat zorgt voor een fijne gebruikerservaring. Het scherm ververst namelijk maximaal 90 keer per seconde, wat een stuk hoger is dan een standaardscherm. Zo scrol je nog fijner door je Instagram-feed, Facebook-berichten of een website. Ook geoptimaliseerde games spelen daardoor nog lekkerder, waardoor alleen jij de winnaar wordt!

3. Camera’s voor elke situatie

Met de 16 megapixel-frontcamera, die in een klein gaatje in het scherm zit, maak je scherpe selfies. Op de achterkant zijn nog eens drie camera’s te vinden, met elk hun unieke functie. De hoofdcamera schiet plaatjes van maximaal 48 megapixel, waardoor je elk detail haarscherp vastlegt. Filmpjes opnemen in een hoge 4k-resolutie is geen enkel probleem en dankzij optische beeldstabilisatie ziet alles er perfect uit.

Net wat meer vastleggen van die prachtige natuur of dat mooie gebouw? Dat is geen enkel probleem dankzij de 16 megapixel-groothoekcamera. Tot slot maak je ook makkelijk een foto van een insect of bijvoorbeeld bloem van dichtbij. Daarvoor gebruik je namelijk de speciale macrocamera. Al met al een prima stel camera’s voor elke situatie en uiteraard zijn mogelijkheden als een nachtmodus of portretstand ook gewoon aanwezig.

4. Hardware van een toptoestel

Qua hardware verwacht je bij OnePlus alleen het beste van het beste en dat biedt de OnePlus 8 dan ook. De processor is de Snapdragon 865 van Qualcomm. Dat is niet alleen de snelste van dit jaar, maar deze chip is ook nog eens erg energiezuinig.

Daarnaast is er 8GB of 12GB werkgeheugen aanwezig, waardoor multitasking geen enkel probleem is. Het interne opslaggeheugen is 128GB of 256GB, maar uitbreiden kan niet. Wel kun je twee simkaarten kwijt in het toestel en dat is handig. Zo ben je met één toestel op zak bereikbaar op twee nummers.

5. Klaar voor de toekomst met 5G

5G moet later dit jaar in Nederland verschijnen. Zo gebruik je nog sneller mobiel internet en is je verbinding stabieler. OnePlus ziet 5G als iets groots in de toekomst en heeft er dan ook flink in geïnvesteerd.

De OnePlus 8 heeft een los 5G-modem, zodat je er direct gebruik van kunt maken als 5G uitrolt. Veel providers zijn hier ook al druk mee bezig en bieden al 5G Ready-abonnementen aan, waardoor je straks met de OnePlus 8 helemaal klaar voor de toekomst bent.

6. Beveiliging op elk gebied

Een smartphone is een opslagplaats voor gevoelige foto’s, chatgesprekken, e-mails en inhoud van apps. Daarom is goede beveiliging essentieel en ook daar heeft OnePlus aan gedacht. Achter het scherm is namelijk een optische vingerafdrukscanner verwerkt. Daarmee kun alleen jij het toestel volledig ontgrendelen en de inhoud van de OnePlus 8 zien. Ook kun je die scanner gebruiken om verschillende apps te beveiligen.

Gezichtsherkenning is ook een fijne mogelijkheid om zo snel je toestel te ontgrendelen. Handig voor thuis, op kantoor of onderweg, omdat je zo alleen maar even naar de frontcamera hoeft te kijken om de OnePlus 8 te kunnen gebruiken.

Om het prachtige uiterlijk te beschermen, zijn er ook de nodige maatregelen getroffen. Zo heeft het toestel aan beide zijdes een laagje Gorilla Glass. Zo beschadigt het toestel minder snel en blijft die er nog langer zo prachtig uitzien.

7. Grote accu en snel opladen

De accu van de OnePlus 8 is 4300 mAh groot. Dankzij deze grote accu, de geoptimaliseerde software en energiezuinige hardware kom je zo makkelijk een intensieve dag door. Gebruik je het toestel wat minder, dan is opladen om de twee dagen ook meer dan genoeg. Dat opladen gaat ook nog eens razendsnel dankzij de Warp Charge 30T-techniek. Met de meegeleverde usb c-kabel en oplader is het toestel zo weer vol.

8. Android 10 en OxygenOS

De OnePlus 8 komt out of the box met Android 10, met daaroverheen de fijne OxygenOS-schil. Dankzij Android 10 maak je bijvoorbeeld gebruik van een systeembrede donkere modus, maar er is meer. OnePlus brengt namelijk Dark Theme 2.0 naar de OnePlus 8-serie. Daarmee worden apps die hiervoor nog geen ondersteuning hebben toch donker worden weergegeven. Dat is niet alleen beter voor je ogen, maar ook voor de accuduur.

Je kunt het uiterlijk van de software geheel personaliseren en de vorm van de iconen of de accentkleur aanpassen. Andere fijne tweaks van OxygenOS zijn bijvoorbeeld het snel kunnen bedienen van muziek vanaf het lockscreen, of het in- en uitschakelen van de zaklamp. Daarnaast zijn er maar weinig apps voorgeïnstalleerd op het toestel; kwestie van de Play Store induiken en helemaal zelf kiezen wat je wil gebruiken.

