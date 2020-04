De OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro zijn vanaf nu officieel te koop in Nederland. De toestellen zijn verkrijgbaar bij meerdere webshops en kosten respectievelijk 699 en 899 euro. Beiden hebben een vloeiend scherm, krachtige hardware en verbeterde camera’s.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

OnePlus 8 kopen in Nederland

De OnePlus 8 en 8 Pro werden vorige week officieel onthuld en zijn vanaf nu verkrijgbaar bij diverse webshops. Het instapmodel kost 699 euro en volgt de OnePlus 7T van vorig jaar op. De 8 Pro is krachtiger en kost 899 euro. De opvolger van de OnePlus 7T Pro heeft onder meer 5G-ondersteuning, waardoor je later dit jaar razendsnel mobiel kunt internetten.

Het instapmodel heeft deze functie ook. Daarnaast beschikt de reguliere OnePlus 8 over een fors 6,55 inch-amoled-scherm dat vrijwel de hele voorkant vult. Linksboven zit een gat voor de selfiecamera. De achterkant biedt plaats aan een driedubbele camera.

De primaire camera heeft een resolutie van 48 megapixel, de 16 megapixel-groothoeklens maakt wijde shots en met de 2 megapixel-macrocamera leg je close-ups vast. De krachtige Snapdragon 865-processor zorgt ervoor dat de OnePlus 8 razendsnel is en de forse 4300 mAh-accu gaat met gemak een dag mee.

Wil je het toestel in huis halen? Een losse OnePlus 8 kost 699 euro. Een OnePlus 8 met abonnement kun je bij alle grote providers afsluiten. Wij hebben het instapmodel al stevig aan de tand gevoeld. Lees er alles over in de OnePlus 8 review.

OnePlus 8 Welke OnePlus 8 wil je? Selecteer: 128GB 256GB Nieuw los vanaf € 699,00 OnePlus 8 met abonnement Toestel eenmalig € 0,00 € 34,00 p/m Abo: € 9,00 p/m Toestel: € 25,00 p/m Vergelijk abonnementen Vergelijk abonnementen

Pro-model is krachtiger

De OnePlus 8 Pro is een verfijnde en betere versie van het instapmodel. Het meest in het oog springende verschil is de behuizing. De reguliere OnePlus 8 heeft een zeer vingerafdrukgevoelige achterkant, terwijl de Pro-versie met een luxer materiaal is afgewerkt. Verder is het scherm een slag groter (6,78 inch), wat ideaal is voor het kijken van films.

Ook de ververssnelheid ligt hoger. Het 120Hz-scherm van de OnePlus 8 Pro zorgt ervoor dat animaties vloeiend verlopen. De OnePlus 8 blijft steken op een ververssnelheid van 90Hz. Daarnaast heeft de OnePlus 8 Pro een viervoudige cameramodule met een primaire 48 megapixel-camera, 48 megapixel-groothoeklens, 8 megapixel-zoomlens en 5 megapixel-kleurencamera.

Daarnaast heeft de 8 Pro een primeur te pakken: het is de eerste OnePlus-telefoon die je draadloos kunt opladen. Tot slot heeft het toestel natuurlijk 5G-ondersteuning. Momenteel is dit netwerk nog niet in Nederland actief, maar naar verwachting rolt het later dit jaar uit. Vanaf dat moment kun je met de 8 Pro razendsnel buitenshuis internetten.

Wil je het vlaggenschip in kopen? Een losse OnePlus 8 Pro kost 899 euro. In onze prijsvergelijker kun je zelf je OnePlus 8 Pro met abonnement samenstellen. Lees de OnePlus 8 Pro preview voor onze ervaringen met het toestel.

OnePlus 8 Pro 5G Welke OnePlus 8 Pro 5G wil je? Selecteer: 128GB 256GB Nieuw los vanaf € 899,00 OnePlus 8 Pro 5G met abonnement Toestel eenmalig € 0,00 € 42,00 p/m Abo: € 9,00 p/m Toestel: € 33,00 p/m Vergelijk abonnementen Vergelijk abonnementen