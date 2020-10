Vanaf vandaag is de OnePlus 8T in Nederland te koop. De smartphone valt op door zijn snelle hardware, het vloeiende 120Hz-scherm en de accu die razendsnel oplaadt.

Lees verder na de advertentie.

OnePlus 8T kopen: check de beste aanbiedingen

De onlangs aangekondigde OnePlus 8T is officieel in de verkoop gegaan. De smartphone is zowel los als met een abonnement verkrijgbaar en verschijnt in twee kleuren: Aquamarine Green (groen) en Lunar Silver (zilver). De 8T heeft een adviesprijs van 599 euro en daarvoor krijg je het model met 8GB werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. Kies je voor de variant met 12GB RAM en 256GB opslag, dan betaal je 699 euro.

In de prijsvergelijker hierboven zetten we de beste prijzen voor een losse OnePlus 8T op een rijtje. Ook is het mogelijk om de OnePlus 8T met een abonnement in huis te halen, waarbij je terecht kan bij alle grote providers. De telefoon volgt de OnePlus 8 van eerder dit jaar op en is bij verschijning niet alleen goedkoper, maar heeft ook betere hardware.

Zo beschikt de OnePlus 8T over een vloeiend 120Hz-scherm, dat ervoor zorgt dat de smartphone supersnel aanvoelt. Ook aanwezig is een 4500 mAh-accu die erg vlot oplaadt. Met de meegeleverde 65 Watt-adapter zit de telefoon na een kwartier opladen al voor 58 procent vol. Het OnePlus-toestel helemaal opladen duurt minder dan 40 minuten. Bij veel Android-telefoons duurt het opladen veel langer.

Lees ook de OnePlus 8T review

We hebben onlangs een uitgebreide review van de OnePlus 8T gepubliceerd, waarin we de plus- en minpunten van het toestel bespreken. De conclusie van de recensie lees je hieronder. Check ook de videoreview, waarin je de 8T in actie ziet.

De OnePlus 8T is geen forse upgrade ten opzichte van de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro, maar wel een fijne verbetering. Met name de oplaadsnelheid weet te overtuigen: binnen iets meer dan een half uur zit de accu compleet vol. Daarbij is het toestel bij uitkomst net zo duur als de OnePlus 8.

Omdat de hardware grotendeels hetzelfde is gebleven en de verbeteringen met name in de hogere ververssnelheid en camera’s zitten, is de OnePlus 8T met name een interessant alternatief voor de OnePlus 8. De verschillen met de OnePlus 8 Pro zijn minder groot. Het is daarom verstandig dat het bedrijf geen 8T Pro heeft uitgebracht, want die zou te weinig onderscheidend zijn.

Volg het laatste nieuws over OnePlus: