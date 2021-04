OnePlus 9 verschijnt in Nederland: nu te koop voor 699 euro

De OnePlus 9 is vanaf nu te koop in Nederland. Met een adviesprijs van 699 euro is hij flink goedkoper dan het Pro-model, maar je krijgt er veel dezelfde features voor terug.

Lees verder na de advertentie.

OnePlus 9 kopen in Nederland

De OnePlus 9 Pro werd vorig maand al in Nederland uitgebracht en nu is het tijd voor de goedkopere OnePlus 9. Het toestel heeft een adviesprijs van 699 euro, waarmee hij honderden euro’s minder kost dan de Pro-versie (899 euro). De smartphone komt in verschillende kleuren en twee versies. Voor 699 euro haal je het model met 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte in huis. De versie met 12GB RAM en 256GB opslag kost 799 euro.

Vind jouw beste OnePlus 9 5G deal OnePlus 9 5G Abonnement v.a. € 30,00 p/m Met abonnement Met abo Los nieuw v.a. € 699,00 Los toestel Los toestel

In de prijsvergelijker van Android Planet (zie hierboven) zetten we de beste deals voor een losse OnePlus 9 op een rijtje. Ook kun je kiezen voor een OnePlus 9 met een abonnement, waarbij je terecht kan bij alle grote providers. Ga je voor een los toestel, dan check je in de sim only-vergelijker een geschikte data- en belbundel.

OnePlus 9 specificaties, review en meer

Omdat de OnePlus 9 goedkoper is dan de 9 Pro zijn de specificaties ook iets minder indrukwekkend. Desondanks is de telefoon voorzien van de Snapdragon 888-processor, de krachtigste chip die fabrikant Qualcomm op dit moment maakt. Ook aanwezig is een 6,55 inch-amoled-scherm met een hoge ververssnelheid van 120Hz. Dit betekent dat beelden vloeiender worden weergegeven en daarvoor voelt de smartphone sneller aan.

Op de achterkant van de OnePlus 9 zit een driedubbele camera. Het gaat om een 48 megapixel-hoofdcamera, 50 megapixel-groothoeklens voor extra wijde foto’s en 2 megapixel-monochroomsensor. OnePlus werkt met camerafabrikant Hasselblad samen en dat zorgt voor een betere kleurkalibratie van de camera’s. Verder heeft de OnePlus 9 een 4500 mAh-accu die razendsnel oplaadt, en ook draadloos opladen is aanwezig.

Conclusie OnePlus 9 review

We hebben een uitgebreide review van de OnePlus 9 geschreven, waarin we de plus- en minpunten van het vlaggenschip uitgebreid bespreken. Check de conclusie van de review hieronder.

De OnePlus 9 is een fijne en relatief betaalbare high end-smartphone. Het scherm is prachtig, de oplaadsnelheid valt in de smaak en ook de hardware is van de bovenste plank. Daarnaast scoort het toestel punten met zijn fijne software en degelijke updatebeleid.

Perfect is het toestel niet. De OnePlus 9 laat bijvoorbeeld duidelijk punten liggen qua accuduur. Ook maakt het bedrijf vreemde keuzes op cameragebied. Enerzijds krijgt OnePlus voortaan hulp van Hasselblad, maar anderzijds beschikt de 9 dan weer niet over een ingeburgerde functie als optische beeldstabilisatie.