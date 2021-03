De OnePlus 9 Pro ligt vanaf nu in de winkels. Het absolute vlaggenschip van de fabrikant heeft een adviesprijs van 899 euro en is verkrijgbaar in drie kleuren. In dit artikel zetten de beste deals op een rijtje.

OnePlus 9 Pro kopen in Nederland

De OnePlus 9 Pro is onlangs aangekondigd en kopen in Nederland kan vanaf nu. Het model met 8GB RAM en 128GB opslag kost 899 euro. Voor 999 euro is de versie met 12GB/256GB van jou. Beide toestellen zijn te koop in drie kleuren: zilver, zwart en donkergroen. De zilveren versie bevat een glimmende afwerking, terwijl de andere twee een matte afwerking hebben.

In bovenstaande prijsvergelijker vind je de beste deals voor dit nieuwe toestel. Je vindt niet alleen de beste prijzen voor een losse OnePlus 9 Pro, maar kunt de 9 Pro ook combineren met abonnement. Kies je voor een los toestel? Check dan ook direct onze sim only vergelijker, waar je de meest voordelige bundels ziet.

Meer over de OnePlus 9 Pro

De 9 Pro is uitgerust met de best mogelijke hardware waaronder de Snapdragon 888-chip, minimaal 8GB werkgeheugen en 128GB opslag. Het scherm is 6,7 inch groot, heeft licht afgeronde randen en een amoled-paneel. Die combinatie, aangevuld met de hoge resolutie en maximale ververssnelheid van 120Hz maakt het scherm een pracht om naar te kijken.

Dat schreven we ook al in onze OnePlus 9 Pro review, waarin we ook uit uitgebreid ingaan op de cameramogelijkheden van het toestel. De fabrikant werkt namelijk samen met het Zweedse Hasselblad, bekend van hun camera’s. Dat uit zich in een betere kalibratie van de kleuren en meer functies in de pro-modus. De hoofdcamera schiet plaatjes van 48 megapixel en de groothoeksensor heeft een resolutie van 50 megapixel.

De andere twee camera’s gebruik je om wat te zoomen of voor zwart/wit-foto’s. Het toestel is officieel stof- en waterdicht, bevat stereospeakers, heeft plek voor twee simkaarten en draait op Android 11 met de fijne OxygenOS-schil.

Benieuwd naar wat het toestel nog meer te bieden heeft? Dan check je natuurlijk onderstaande videoreview, waarin we je in een paar minuten meenemen langs negen pluspunten van deze geweldenaar.

