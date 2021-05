OnePlus 9 Pro al flink in prijs gedaald: zo haal je hem goedkoper in huis

De OnePlus 9 Pro is nog niet zo heel lang verkrijgbaar, maar in combinatie met een abonnement nu al een stuk voordeliger. Wij hebben de beste deals voor je uitgezocht en op een rijtje gezet.

Snelle prijsdaling OnePlus 9 Pro

De OnePlus 9 Pro is het nieuwste vlaggenschip van de fabrikant. Het toestel is sinds eind maart te koop en heeft een flinke adviesprijs. Het 8GB/128GB-model kost 899 euro, terwijl de versie met 12GB RAM en 256GB interne opslag je 999 euro kost.

In onze OnePlus 9 Pro review lees je over onze ervaringen met het fraaie toestel. Je kunt de OnePlus 9 Pro natuurlijk los aanschaffen, maar de toestellen van de Chinese fabrikant worden niet snel goedkoper. Waar het echte voordeel te vinden is, is als je de OnePlus 9 Pro met een abonnement in huis haalt.

OnePlus 9 Pro met abonnement – bespaar tot 216 euro

Als gezegd kun je flink besparen als je de OnePlus 9 Pro combineert met een abonnement. In plaats van de nieuwprijs bespaar je zo tot 216 euro op de toestelkosten, waardoor je 648 euro betaalt voor het vlaggenschip.

Uiteraard is het zo dat je bij de verschillende providers meerdere type abonnementen kunt afsluiten. Daardoor is het goed om uit te zoeken welk abonnement bij jou past, qua belminuten, sms’jes, mobiele data en of je wel (of niet) aan de slag wil met 5G.

OnePlus 9 Pro bij providers zelf

Natuurlijk lopen er ook verschillende acties bij providers zelf in combinatie met de OnePlus 9 Pro. Daarbij gaat het echter om kortingen op je abonnementsbundel en dus niet op de toestelkosten. Wel kan dat op de totaalprijs nog steeds een flinke korting opleveren.

Vodafone

Bij provider Vodafone betaal je geen aansluitkosten en krijg je extra korting op unlimited data, waarbij je dus onbeperkt kunt internetten. Kies je voor een Red-abonnement, dan ben je trouwens standaard voorzien van 5G en dus klaar voor de toekomst.

T-Mobile

De OnePlus 9 Pro is ook te koop bij T-Mobile, waar je tijdelijk geen aansluitkosten betaalt. Daarbij kun je dankzij de GoGoGo Deals maximaal 12,50 euro per maand besparen op de abonnementskosten in combinatie met een abonnement. Heb je trouwens al interesse in 5G? Dan kost dat je twee euro extra per maand.

Tele2

En dan is er ook nog Tele2. Momenteel loopt er een interessante actie, waarbij je 10GB data krijgt voor de prijs van 5GB. Daarmee bespaar je dus de hele loopperiode 12 euro per maand. Net als bij T-Mobile betaal je bij Tele2 twee euro extra per maand om te kunnen internetten via 5G.

Prijs OnePlus 8 Pro stuk interessanter

Heb je wel interesse in een OnePlus-toestel, maar wil je iets minder uitgeven? De OnePlus 8 Pro is dan mogelijk een fijne keuze. De smartphone is iets ouder, maar hij beschikt alsnog over erg goede specificaties. We hebben ‘m onlangs nog eens uitvoerig getest, zoals je kan lezen in de OnePlus 8 Pro review-update.

Dit toestel kwam eveneens op de markt voor 899 of 999 euro, maar een losse 8 Pro pik je inmiddels op voor zo’n 650 euro. Benieuwd naar de verschillen tussen beide toestellen, zodat jij zelf de juiste keuze kan maken? Check dan onze vergelijking van de OnePlus 9 Pro vs 8 Pro.

OnePlus 8 Pro icm abonnement – bespaar tot 134 euro

Daarbij is het ook interessant om eens te kijken naar een OnePlus 8 Pro met abonnement. Zo bespaar je namelijk tot 134 euro op de nieuwprijs van dat toestel.