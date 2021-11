OnePlus en Black Friday-deals: tot 200 euro korting op de OnePlus 9 Pro (ADV)

OnePlus is een relatief jong merk, maar heeft al een sterke positie verkregen door onder andere mooie high-end toestellen die goed in de smaak vallen. Ook tijdens Black Friday 2021 scoor je weer allerlei deals van het merk. Zo bespaar je tot 200 euro op de OnePlus 9 Pro.

Black Friday-deals 2021: OnePlus 9 en 9 Pro

Black Friday is hét moment om een mooie korting te scoren op de toestellen van OnePlus. Zo geeft de Chinese smartphonefabrikant tot wel 200 euro korting. In de spotlights van aanbiedingen staat onder andere de OnePlus 9 Pro.

Andere smartphones die je tijdens deze deals vindt zijn de OnePlus 9, OnePlus 8T, OnePlus Nord en OnePlus Nord CE. Daarnaast zijn er per 19 november nog drie extra producten in de aanbieding. Check natuurlijk alle deals via onderstaande knop.

OnePlus 9 Pro – 120 euro korting

De OnePlus 9 Pro oogt bij een eerste blik al zeer fraai dankzij het 1 miljard kleurige AMOLED-scherm met een 120 Hz verversingssnelheid. Zo ziet alles er zeer vloeiend uit tijdens het spelen van een zware game of scrollen door je social media-feed. In het scherm vind je ook de frontcamera en ook de snelle vingerafdrukscanner.

Wat betreft de rauwe processorkracht vind je een Snapdragon 888-chip met 12GB aan werkgeheugen in het toestel. Deze zorgt voor een vlot gebruik. Apps starten dan ook snel op en lopen niet vast. Mede daardoor is multitasking absoluut geen probleem voor de Oneplus 9 Pro.

OnePlus 9 – 80 euro korting

De OnePlus 9 is het kleine broertje van de OnePlus 9 Pro, maar omet je zeker niet onderschatten. Zo heeft de OnePlus 9 ook een fraai 120Hz-scherm. Als we naar de achterkant kijken vinden we een drievoudige camera (48 + 50 + 2 MP) die ontwikkeld is met de bekende fabrikant Hasselblad.

Net zoals de Pro draait de OnePlus 9 ook op de krachtige Snapdragon 888-processor die het aangenaam maakt om te gamen en multitasken op je smartphone. Dan is er ook nog de grote 4500 mAh-accu. Die laad je supersnel op dankzij de meegeleverde 65 Watt-snellader.

OnePlus 8T – 150 euro korting

De OnePlus 8T is een high-end toestel van de vorige generatie. Je kijkt bij dit toestel naar een 6,55 inch scherm met een vloeiende 120Hz verversingssnelheid. Hiermee voldoet ‘ie aan de trend die zich afspeelt binnen het smartphonelandschap.

In de OnePlus 8T vind je de Snapdragon 865-processor samen met een ruime hoeveelheid werkgeheugen. Door die combinatie is het mogelijk om verschillende apps naast elkaar te gebruiken. Dit geldt voor zowel lichte taken zoals scrollen door je social media als de wat meer eisende games.

In totaal heeft de OnePlus 8T vijf camera’s aan boord, waaronder de selfiecamera van 16 megapixel. Aan de achterzijde vind je onder andere een hoofdcamera van 48 megapixel en een groothoeklens van 16 megapixels. De laatste gebruik je voor foto’s van landschappen of bijvoorbeeld architectuur.

OnePlus Nord – 100 euro korting

Dit toestel van OnePlus is er ook eentje met een scherpe prijs-kwaliteitverhouding. De OnePlus Nord is een fraai toestel dat misschien wat minder kost, maar in die prijsklasse geen compensaties kent.

Voor mensen die vlotte hardware willen in combinatie met een vloeiend scherm is de OnePlus Nord een passend toestel. Zo is er het 90Hz-display en de Snapdragon 765G-chip voor het vlot starten van apps en ertussen schakelen.

De Nord heeft vier camera’s aan boord, waarvan drie op de achterzijde. Ook goed om te weten: de hoofdcamera is dezelfde als van de OnePlus 8 Pro. Ben je dus op zoek naar een Pro camera-ervaring voor een gangbare prijs en dat zelfs met 100 euro extra korgin? Dan is de Black Friday deal voor de OnePlus Nord er eentje die je beter niet moet laten liggen.

OnePlus Nord CE – 30 euro korting

De OnePlus Nord CE is een smartphone met interessante features. Een hedendaagse functie is het 90Hz-scherm dat voor een soepele gebruikservaring zorgt bij het gebruik van apps en games.

Het toestel komt met Android 11 en krijgt nog jarenlang updates. Opvallend is ook de fijne lichte schil die OnePlus over Android heen heeft gelegd.

Tot slot gaat de OnePlus Nord CE makkelijk een lange dag mee dankzij de 4500 mAh-batterij. Nu kun je dit betaalbare toestel met een mooie korting in huis halen tijdens de Black Friday deals van OnePlus.

Meer OnePlus aanbiedingen voor Black Friday?

De bovenstaande deals zijn niet de enige die je tijdens Black Friday kan scoren. OnePlus heeft namelijk meer te bieden. Zo scoor je een flinke korting op onder andere de OnePlus Nord 2 en oordopjes en de smartwatch van de fabrikant.