OnePlus heeft een aantal toffe Black Friday-deals en in dit artikel zetten we ze voor je op een rijtje. Zo scoor je tot 150 euro korting op de OnePlus 8 of een setje gratis oordopjes bij de OnePlus 8 Pro.

Black Friday-deals OnePlus 2020: OnePlus 8 en 8 Pro

Wil je wat korting scoren bij OnePlus, dan is Black Friday het juiste moment. Dit jaar biedt de fabrikant flinke kortingen op de OnePlus 8, oplopend tot 150 euro. Daardoor scoor je in aanloop naar vrijdag 27 november hele toffe deals. Wil je van alles weten over het toestel? Check dan eerst onze OnePlus 8 review.

Naast de OnePlus 8 met flinke korting, heeft OnePlus ook een andere interessante Black Friday-deal klaarstaan. Koop je de OnePlus 8 Pro tot en met 30 november 2020, dan krijg je een setje Bullets Wireless Z-oordopjes cadeau. Met deze draadloze oortjes, die normaal gesproken 49,95 euro kosten, kun je urenlang muziek luisteren.

Hieronder hebben we per OnePlus 8-variant uitgelicht wat de Black Friday-deal is:

OnePlus 8 Onyx Black met 8GB RAM / 128GB opslag

– Black Friday-prijs van 499 euro, korting van 150 euro

OnePlus 8 Glacial Green met 8GB RAM / 128GB opslag

– Black Friday-prijs van 499 euro, korting van 150 euro

OnePlus 8 Interstellar Glow met 12GB RAM / 256GB opslag

– Black Friday-prijs van 599 euro, korting van 100 euro

OnePlus 8 Onyx Black met 12GB RAM / 256GB opslag

– Black Friday-prijs van 599 euro, korting van 100 euro

Gebruik bij de 8/128GB-modellen in de winkelwagen de code ‘BF2020’. Voor de 12/256GB-modellen gebruik je code ‘FRIDAY2020’ in je winkelmandje. De korting wordt dan direct doorberekend, waardoor je uiteindelijk minder afrekent.

Ook hebben we de OnePlus 8 Pro-deals en prijzen voor je onder elkaar gezet:

OnePlus 8 Pro Onyx Black met 8GB RAM / 128GB opslag

– Black Friday-prijs van 899 euro, met gratis setje Bullets Wireless Z-oordopjes

OnePlus 8 Pro Glacial Green met 12GB RAM / 256GB opslag

– Black Friday-prijs van 999 euro, met gratis setje Bullets Wireless Z-oordopjes

OnePlus 8 Pro Ultramarine Blue met 12GB RAM / 256GB opslag

– Black Friday-prijs van 999 euro, met gratis setje Bullets Wireless Z-oordopjes

Meer over de OnePlus 8 (Pro)

De OnePlus 8 en 8 Pro zijn sinds april in Nederland verkrijgbaar en hebben allebei een snelle Snapdragon 865-chip, 5G-ondersteuning en snellaadfunctie van 30 Watt. Het Pro-model kan ook draadloos opladen, heeft een groter gebogen scherm en stof- en waterdichte behuizing. Ook dat model hebben we uitvoerig getest en die ervaringen lees je in de OnePlus 8 Pro review.

