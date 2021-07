Nu te koop in Nederland: OnePlus Nord 2 voor 399 euro

De OnePlus Nord 2 kopen kan vanaf nu. Het nieuwe toestel in het middensegment is verkrijgbaar in twee kleuren voor een adviesprijs van 399 euro. Waar het toestel te koop is, lees je hier.

Lees verder na de advertentie.

OnePlus Nord 2 kopen: verkrijgbaar vanaf 399 euro

Vorig jaar verscheen de OnePlus Nord, een fijne midranger met een vriendelijke prijs. Onlangs is ook de opvolger gepresenteerd in de vorm van de OnePlus Nord 2. De Nord 2 werd een week geleden aangekondigd en ligt vanaf nu in de winkels. Het instapmodel met 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte kost 399 euro. Ook is een duurdere versie te koop (499 euro), die beschikt over 12GB werkgeheugen en 256GB opslag.

Het toestel is hier te koop in het blauw en grijs. Via onze prijsvergelijker check je de beste prijzen. Kies bijvoorbeeld voor een losse OnePlus Nord 2 als je al een abonnement hebt. Natuurlijk kun je de OnePlus Nord 2 combineren met een abonnement of kijken naar een sim only. Daarbij kies jezelf de juiste bundel voor je belminuten, sms’jes en natuurlijk data.

Beter op meerdere vlakken

Voor de Nord 2 heeft OnePlus zich gericht op meerdere zaken ten opzichte van de voorganger. Zo is de accucapaciteit een stuk groter, wat natuurlijk altijd fijn is. De oplaadsnelheid is echter flink verbeterd en dat maakt het direct één van de grootste pluspunten van het toestel. Opladen gaat met maximaal 65 Watt, waardoor de 4500 mAh-accu in een mum van tijd weer vol zit.

De tweede grote verandering ten opzichte van de originele Nord is de processor. OnePlus kiest dit jaar namelijk voor het eerst voor een chip van fabrikant MediaTek. Volgens het bedrijf was dat de enige keuze om de prijs laag te houden, terwijl de prestaties goed bleven. De processor bevat ook verschillende AI-functies. Zo wordt kunstmatige intelligentie gebruikt bij het maken van betere foto’s of om mooiere beelden op het scherm te tonen.

Tot slot zien we flinke verbeteringen bij de camera’s. De primaire camera is dezelfde als die van de dure OnePlus 9. Met de 50 megapixel-lens schiet je prima foto’s en ook de nachtmodus is flink aangepakt. Zo schiet je in elke situatie een mooi kiekje. De andere twee camera’s gebruik je respectievelijk voor foto’s in een wijdere hoek en om wat extra contrast toe te voegen.

Check ook de geschreven review

Ben je benieuwd naar al onze ervaringen met dit toestel? Lees dan ook onze OnePlus Nord 2 review. Daarin gaan we dieper in op de prestaties, het design, check je verschillende gemaakte foto’s en vertellen we je ook alles over de software en het updatebeleid.

OnePlus levert met de Nord 2 opnieuw een uitstekende midranger af. Eigenlijk is er niet zoveel aan te merken op de smartphone: de camera’s zijn natuurlijk niet zo goed als bij duurdere toptoestellen en de hardware is niet zo krachtig, maar wel dik in orde. In deze prijsklasse doet de smartphone precies wat je zou verwachten.

Het toestel is lekker snel, heeft een mooi scherm en fijne software. Helemaal fijn is de goede accuduur en supersnelle opladen. Dat maakt van de OnePlus Nord 2 opnieuw een echte aanrader, zeker omdat ‘ie met 399 euro lekker betaalbaar is.

Meer lezen over de OnePlus Nord 2: