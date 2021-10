OnePlus Nord 2 flink in prijs gedaald: hier scoor je de beste deals

De OnePlus Nord 2 werd eind juli gepresenteerd voor 399 euro en is inmiddels weer redelijk verkrijgbaar. Vooral interessant is de OnePlus Nord 2-prijsdaling van de afgelopen tijd. Op zoek naar dit toestel? Lees dan snel verder.

Lees verder na de advertentie.

OnePlus Nord 2 prijsbesparing

OnePlus is inmiddels een gevestigde naam in smartphoneland. Bij het merk kun je terecht voor smartphones in het high-end segment, maar ook voor lager geprijsde telefoons. De OnePlus Nord 2 is een toestel voor het middensegment en de opvolger van de OnePlus Nord uit 2020.

De Nord 2 werd op de markt gezet vanaf 399 euro voor de versie met 8GB RAM en 128GB opslag. Een belangrijk ding van de afgelopen periode is de mindere verkrijgbaarheid van het toestel. Dat is bij meer smartphones zo, te wijten aan wereldwijde tekorten van processoren.

In het geval van de OnePlus Nord 2 is ‘ie los nog niet verkrijgbaar voor een lagere prijs.

OnePlus Nord 2 aanbiedingen bij providers

Wil je toch besparen op de Nord 2? Dan moet je ‘m simpelweg combineren met een abonnement bij een van de bekende providers. Koop je ‘m direct bij een provider, dan is de toestelwaarde altijd hetzelfde. Daarbij maakt het dus niet uit wat voor abonnement je kiest. Tevens is de besparing niet al teveel en loopt op tot zo’n drie tientjes.

Meer besparen doe je snel en makkelijk door een abonnement af te sluiten via een andere webwinkel (zie verder hieronder). Uiteraard ligt het ook aan de OnePlus Nord 2 en het type abonnement wat je afsluit. Kies je voor een kleine(re) bundel, dan worden de toestelkosten vaak weer hoger. Bij T-Mobile scoor je zo 27 euro korting op de smartphone, bij Ben is dat 15 euro.

Verschillende nu lopende (kortings)acties bij providers:

Besparing per provider bij webwinkels

In het geval van dit toestel kun je dus beter kijken naar de OnePlus Nord 2 met abonnement bij een andere webwinkel. In het overzicht hieronder gaan we uit van abonnementen met een onbeperkte hoeveelheid data. Daarbij kijken we alleen naar de besparing op toestelkosten.

Daarom is het altijd verstandig om even zelf uit te rekenen wat de maandlasten worden voor het abonnement en voor het toestel zelf. Bereken zelf natuurlijk ook wat er voor jou beter uitkomt: een eenjarig of tweejarig abonnement.

OnePlus Nord 2 bij Vodafone – bespaar tot 183 euro

Op zoek naar een Vodafone-abonnement in combinatie met de OnePlus Nord 2? Het beste sluit je die af bij Belsimpel of Mobiel.nl. Via deze weg bespaar je namelijk de meeste euro’s.

OnePlus Nord 2 bij T-Mobile – bespaar tot 147 euro

Een flinke korting pakken kan ook in combinatie met provider T-Mobile. Ook daarvoor kun je terecht bij de bekende webwinkel uit Groningen.

OnePlus Nord bij Tele2 – bespaar tot 135 euro

Ook provider Tele2 is van de partij. Op zoek naar de OnePlus Nord 2 met een abonnement van die provider? Kijk dan eens bij Mobiel.nl en bespaar tot 135 euro.

OnePlus Nord 2 bij KPN – bespaar tot 135 euro

Bij KPN pak je dezelfde toestelkorting als bij Tele2, namelijk 135 euro. Afsluiten kan bij verschillende webwinkels, waarvan je hieronder de directe links vindt.

OnePlus Nord 2 bij Ben – bespaar tot 111 euro

Als gezegd is het toestel ook verkrijgbaar bij Ben. Wel is het zo dat je daar de minste toestelkorting scoort op de OnePlus Nord 2 met abonnement. Toch is dat nog steeds 111 euro.

Meer over de OnePlus Nord 2

De OnePlus Nord 2 is de eerste smartphone van het bedrijf met een processor van MediaTek. Hoe die presteert, lees je in de uitgebreide OnePlus Nord 2 review. Qua prestaties heb je niks te klagen en ook qua camera’s zagen we mooie stappen. Zo is dezelfde primaire camera van de OnePlus 9 aan boord bij de Nord 2.

Opladen van de grote accu gaat razendsnel en ook over de accuduur waren we te spreken. OnePlus levert het toestel met Android 11 en belooft updates naar Android 13 en 14. Geen zin om te lezen? Check dan onze onderstaande videoreview van de Nord 2.