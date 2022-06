Ontdek alles over de ​​OnePlus Nord 2T en Nord CE 2 Lite 5G (ADV)

Met de nieuwe Nord 2T en Nord CE 2 Lite heeft OnePlus weer twee uitstekende midrangers in handen. We vertellen je waarom je de smartphones moet overwegen als je toe bent aan een nieuwe telefoon.

Dit moet je weten over de nieuwe Nords

Zoek je een smartphone met lekker krachtige hardware, een accu die lang meegaat en razendsnel oplaadt én ook nog eens prima camera’s? En wil je niet de hoofdprijs betalen? Dan moet je bij de OnePlus Nord 2T en Nord CE 2 Lite zijn, die onlangs werden gepresenteerd. Hieronder lees je wat de telefoons allemaal te bieden hebben.

OnePlus Nord 2T 5G

De Nord 2T 5G is de opvolger van de populaire en veelverkochte Nord 2. Het toestel pakt de basis die met deze smartphone werd gelegd en verbetert dit op verschillende punten. Zo kan de Nord 2T 5G nóg sneller opladen dankzij de nieuwe 80 Watt-stekker. Hierdoor heb je nog geen half uur (27 minuten) nodig om de batterij helemaal vol te pompen. In de praktijk is een kwartiertje opladen echter ruim voldoende om de hele dag door te komen.

Ook nieuw is de MediaTek Dimensity 1300-processor. Die zorgt voor erg goede prestaties, zodat je prima alle apps en games vloeiend kan draaien. En er is nog een mooie bijkomstigheid, want de nieuwe chip zorgt er ook voor dat je mooiere foto’s maakt in het donker. Ideaal toch?

Uiteraard draait de Nord 2T 5G op de nieuwste software. Je krijgt Android 12 met daaroverheen de bekende OxygenOS-schil van OnePlus. Deze ‘skin’ is lekker snel, fijn in gebruik en overzichtelijk. Verder krijg je een mooi en helder scherm, een strak design en camera’s die in iedere situatie een goede foto maken.

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G

Ook als je iets minder te besteden hebt haal je een uitstekende OnePlus-telefoon in huis. De Nord CE 2 Lite heeft eigenlijk alles wat je van een fijne Android-telefoon verwacht: een snelle processor, veel (en uitbreidbare) opslagruimte, een vloeiend 120Hz-scherm én een grote batterij.

De 5000 mAh-accu is dan ook één van de redenen om voor de Nord CE 2 Lite te kiezen. De batterij gaat erg lang mee, wat ideaal is als je graag games speelt op je smartphone, of verslaafd bent aan de nieuwste Netflix-series en -films. Is de accu toch leeg, dan zit ‘ie dankzij de 33W SUPERVOOC-oplader in een mum van tijd weer vol. Een halfuurtje aan het stroom is genoeg voor een halfvolle accu.

Het scherm heeft met 6,59 inch een ideaal formaat voor entertainmentliefhebbers en is dankzij de 120Hz-ververssnelheid erg vloeiend. Dat zie je als je gaat gamen, maar ook als je simpelweg je favoriete websites bezoekt. Ook de Nord CE 2 Lite draait op Android 12 met de fijne OxygenOS 12.1-software.

OnePlus Nord Buds

De Nord-serie bestaat sinds dit jaar niet alleen maar uit smartphones, want OnePlus introduceerde onlangs zijn nieuwste draadloze oordopjes. De Nord Buds hebben een simpel, maar strak design en zijn met een adviesprijs van slechts 49 euro heel betaalbaar. De dopjes zijn bovendien geschikt voor sporters, want ze zijn water- en zweetbestendig dankzij de IP55-certificatie.

Net als de nieuwe Nord-telefoons onderscheiden de Buds zich door de batterij. Zijn de oordopjes helemaal opgeladen, dan kun je tot 7 uur naar je favoriete muziek luisteren. Pak de oplaadcase erbij en je maakt hier 30 uur van. De snellaadfunctie zorgt ervoor dat je na slechts vijf minuutjes opladen weer urenlang naar je favoriete liedjes kan luisteren.

Bestel de OnePlus Nord 2T, CE 2 Lite of Buds

Ben je enthousiast geworden over de nieuwe Nord 2T 5G, Nord CE 2 Lite 5G of de Nord Buds? Haal jouw exemplaar dan snel in huis! Voor de Nord 2T 5G betaal je 399 euro, je krijgt dan het 8/128GB-model. Wil je iets meer? Neem dan de versie met 12GB werkgeheugen en 256GB opslag voor 499 euro.

De OnePlus Nord CE 2 Lite 5G komt in één versie met 6GB RAM en 128GB opslag, die je 299 euro kost. De Nord Buds haal je tot slot voor 49 euro in huis.