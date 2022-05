Nu te koop: OnePlus Nord 2T in Nederland voor 399 euro

De OnePlus Nord 2T is vanaf nu verkrijgbaar in Nederland. De nieuwe smartphone kost 399 euro en volgt de populaire Nord 2 van vorig jaar op. Check hier waar je terecht kan.

OnePlus Nord 2 kopen: midranger voor 399 euro

De gloednieuwe OnePlus Nord 2T werd vorige week aangekondigd en is nu officieel te koop in Nederland. Het toestel volgt de Nord 2 van vorig jaar op en is met een adviesprijs van 399 euro even duur. Het instapmodel heeft opnieuw 8GB werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. Wil je meer? Dan kun je kiezen voor het 12/256GB-model van 499 euro.

De Nord 2T verschijnt in twee kleurtjes: een matzwarte versie en eentje met een glanzende, lichtgroene achterkant. In de prijsvergelijker hieronder zie je alle prijzen voor een losse OnePlus Nord 2T. Uiteraard is het ook mogelijk om de OnePlus Nord 2T te combineren met een abonnement. Of ga voor een sim only, waarbij je zelf bepaalt hoeveel data, belminuten en sms’jes je nodig hebt.

Kleine verbeteringen

Omdat de Nord 2T een T-smartphone is, verschilt ‘ie niet zoveel van zijn voorganger. Zo heeft hij hetzelfde 6,43 inch-scherm, dezelfde camera’s achterop (50 + 8 + 2 megapixel), een vergelijkbaar design en opnieuw een 4500 mAh-accu. Laatstgenoemde laadt wel vlotter op: de oplaadsnelheid is verhoogd van 65 naar 80 Watt.

Daardoor duurt het nog geen halfuur voordat de batterij weer volzit. Daarnaast zit onder de motorkap een nieuwe Dimensity 1300-processor, die energiezuiniger is en nog iets beter overweg kan met games. De nieuwe chip zorgt er bovendien voor dat foto’s in het donker beter ogen.

Verder draait de OnePlus Nord 2T op Android 12, de meest recente versie van het besturingssysteem. De Nord 2 van vorig jaar beschikt nog over Android 11 en moet wachten op een Android 12-upgrade. OnePlus belooft de Nord 2T van twee grote Android-updates (naar Android 13 en 14) te voorzien, en drie jaar lang beveiligingspatches te geven.

OnePlus Nord 2T (video)review

Android Planet publiceert deze week een uitgebreide review van de Nord 2T. Houd onze website daarvoor in de gaten. Tot die tijd kun je alvast de videoreview hieronder checken, waar we je in vijf minuten helemaal bijpraten over de nieuwe telefoon.

