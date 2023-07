OnePlus Nord 3 nu te koop in Nederland voor 449 euro

De OnePlus Nord 3 is vanaf nu in Nederland verkrijgbaar. De nieuwe midranger heeft een adviesprijs van 449 euro, al kun je tijdelijk profiteren van een fijne actie.

OnePlus Nord 3 kopen in Nederland

OnePlus kondigde de Nord 3 vorige week aan en nu is de smartphone in Nederland te koop. Voor het toestel betaal je 449 euro en dan krijg je het ‘instapmodel’ met 8GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. Ook is er een krachtigere versie met 16GB RAM en 256GB opslag verkrijgbaar, die 549 euro kost.

Door een aanbieding kun je echter 50 euro op de 16/256GB-variant besparen. Koop je de Nord 3 voor het einde van deze maand, dan betaal je 499 euro. Je krijgt dan voor vijf tientjes meer de dubbele hoeveelheid werkgeheugen en opslagruimte. Deze aanbieding eindigt op 31 juli. Je kan kiezen uit twee kleuren: zwart en lichtgroen.

In de prijsvergelijker zijn de beste deals voor een losse OnePlus Nord 3 te vinden. Het is uiteraard ook mogelijk om de Nord 3 met een abonnement in huis te halen. Je betaalt de smartphone dan maandelijks af, in plaats van dat je in één keer de volle mep betaalt.

De OnePlus Nord 3 is de opvolger van de populaire Nord 2T van vorig jaar. De smartphone is bij verschijning vijf tientjes duurder dan zijn voorganger, maar ook flink verbeterd. Zo heeft de midranger een groter en beter scherm en snellere hardware. Ook zijn de camera’s aangepakt en is de accu groter.

Alles over de OnePlus Nord 3

Onder de motorkap van de Nord 3 zit een vlotte MediaTek Dimensity 9000-processor. Die is sneller en energiezuiniger dan de chip in de Nord 2(T). Het scherm is 6,74 inch groot en heeft een hoge resolutie van 2772 bij 1240 pixels. De ververssnelheid is ook omhoog geschroefd van 90 naar 120Hz.

Op de achterkant van de Nord 3 zitten drie camera’s. Hierbij gaat het om een 50 megapixel-hoofdcamera met optische beeldstabilisatie en een betere sensor, die we kennen van de OnePlus 11. Daarnaast aanwezig een 8 megapixel-groothoeklens voor extra wijde foto’s en een 2 megapixel-macrocamera voor plaatjes van heel dichtbij.

De OnePlus-telefoon heeft een 5000 mAh-accu die met de meegeleverde 80 Watt-snellader erg rap oplaadt. Een kwartier aan het stroom is genoeg om het toestel voor 60 procent te vullen. OnePlus heeft tot slot het updatebeleid verbeterd, waardoor de Nord 3 drie grote Android-versie-upgrades krijgt en nog eens vier jaar beveiligingspatches. De telefoon draait op Android 13 en krijgt updates tot en met Android 16.

OnePlus Nord 3 (video)review

Android Planet heeft een uitgebreide review van de Nord 3 geschreven. Daarin vertellen we je alles over de plus- en minpunten van de smartphone, en of ‘ie het overwegen waard is. Geen zin om te lezen? Kijk dan de videoreview hieronder, waarin we je in ongeveer vijf minuten helemaal bijpraten.

