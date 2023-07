De OnePlus Nord 3 is snel en extra toekomstbestendig (ADV)

De OnePlus Nord 3 is hier en de smartphone beschikt over uitstekende specificaties én heel veel werkgeheugen. Waarom dat belangrijk is, lees je hier.

Heel veel werkgeheugen in de OnePlus Nord 3

Nog niet zo heel lang geleden waren de meeste Android-smartphones uitgerust met 4 of 6GB aan werkgeheugen. Dat is anno 2023 compleet anders, want eigenlijk iedere midrange- en high-end-smartphone heeft tegenwoordig wel 8GB aan RAM of meer. Zo ook de nieuwe OnePlus Nord 3, die vanaf nu te bestellen is.

Genoeg werkgeheugen in je smartphone is belangrijk, want hierdoor kun je apps snel opstarten, veel apps op de achtergrond geopend houden en makkelijker multitasken. Zo hoef je nooit te wachten op je favoriete apps. Bij de OnePlus Nord 3 kun je tot 44 applicaties tegelijk draaien; best indrukwekkend dus.

Goed om te weten: van de Nord 3 is ook een variant beschikbaar met maar liefst 16GB aan werkgeheugen. Dat klinkt als overkill, maar dat is het eigenlijk helemaal niet. Als je wil dat je telefoon ook op de lange termijn lekker snel blijft, is een flinke hoeveelheid RAM juist erg belangrijk.

Goede prestaties, klaar voor de toekomst

Onder de motorkap van de OnePlus Nord 3 zit een nieuwe MediaTek Dimensity 9000-processor en daar koppelt OnePlus 8 of 16GB aan werkgeheugen aan. De prestaties zijn een stuk beter dan bij de Nord 2T van vorig jaar. Op grafisch gebied is de Nord 3 ruim 58 procent krachtiger, wat van pas komt als je graag mobiele games speelt.

Met een ruime hoeveelheid werkgeheugen ben je bovendien klaar voor de toekomst. Apps verbruiken stiekem een heleboel RAM op de achtergrond. Zelfs ‘simpele’ applicaties als Chrome en YouTube – die iedereen wel gebruikt – nemen als gauw 500MB of zelfs 1GB (of meer) werkgeheugen in beslag.

Kies je voor een toestel met minder werkgeheugen, dan is dat voor nu voldoende, maar in de toekomst misschien niet. De OnePlus Nord 3 met 16GB RAM kan er daardoor nog jaren tegenaan. Het toestel heeft bovendien de nieuwste versie werkgeheugen (LLDDR5X), waardoor ‘ie veel sneller en zuiniger is dan voorgaande Nord-smartphones.

Meer werkgeheugen voor dezelfde prijs

De OnePlus Nord 3 heeft een adviesprijs van 449 euro en je krijgt dan het model met 8GB werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. Ook kun je kiezen voor de versie met 16/256GB geheugen en dan betaal je 549 euro. Door een speciale actie kun je de snelste versie van de Nord 3 echter voor minder in huis halen.

Koop je de smartphone in de maand juli, dan betaal je 499 euro voor de 16/256GB-variant. Daarmee bespaar je dus 50 euro op de adviesprijs en haal je meteen de beste versie van de Nord 3 in huis. Plaats je voor 12 juli je bestelling, dan krijg je ook nog een setje OnePlus Nord Buds 2-oordopjes cadeau.

Meer over de nieuwe OnePlus Nord 3

De OnePlus Nord 3 verschijnt in twee kleuren: Misty Green en Tempest Gray. De groene versie heeft een glimmende afwerking, terwijl de zwarte variant juist mat is afgewerkt. Daarnaast beschikt de Nord 3 over een groot 6,74 inch-scherm met een hoge resolutie en ververssnelheid van 120Hz.

Verder is de nieuwe telefoon voorzien van een lekker grote 5000 mAh-accu, die ook erg rap oplaadt. Een kwartier aan de oplader is genoeg om de Nord 3 voor 60 procent te vullen, wat weer voldoende is om de hele dag door te komen. In 32 minuten gaat het toestel van 0 naar 100 procent. Je hoeft je dus nooit zorgen te maken dat je met een lege accu komt te zitten.

Ook de camera’s zijn verbeterd. De OnePlus Nord 3 heeft een 50 megapixel-hoofdcamera met dezelfde sensor als de OnePlus 11. Die maakt betere foto’s bij veel én weinig licht. Ook kun je aan de slag met de verbeterde 8 megapixel-groothoeklens voor wijde plaatjes, en de 2 megapixel-macrocamera is er voor close-ups.

Op softwaregebied zijn ook verbeteringen doorgevoerd. De Nord 3 draait op de nieuwste OxygenOS 13.1-software van OnePlus én krijgt lang updates. De smartphone wordt sowieso bijgewerkt naar Android 14, 15 en 16. Daarnaast blijf je veilig voor lekken en kwaadwillenden door de vier jaar aan Android-beveiligingspatches.