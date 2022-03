5 redenen waarom je de OnePlus Nord CE 2 5G als nieuwe smartphone wil hebben (ADV)

De OnePlus Nord CE 2 biedt veel voor weinig en kun je nu pre-orderen in Nederland. We geven vijf redenen waarom je de Nord CE 2 moet kiezen als je nieuwe smartphone.

Waarom je voor de OnePlus Nord CE 2 5G moet kiezen

OnePlus staat erom bekend uitstekende smartphones te bieden voor weinig geld. De gloednieuwe Nord CE 2 is daar ook een goed voorbeeld van. Het toestel heeft eigenlijk alles wat je nodig hebt, maar kost zeker niet de hoofdprijs. Dit zijn vijf redenen om de smartphone te overwegen.

1. Mooi en strak design

Dat een betaalbare telefoon er ook mooi uit kan zien, bewijst de OnePlus Nord CE 2. Het toestel is fraai vormgegeven en ook opvallend dun: 7,8 millimeter. Hij is zelfs nog een fractie slanker dan de Nord CE van vorig jaar en sowieso dunner dan de meeste toestellen die tegenwoordig verschijnen.

Ondanks de dunne behuizing is er gewoon plek voor een koptelefoonaansluiting, wat ideaal is als je nog een bedrade headset hebt die je graag gebruikt. Daarnaast kun je kiezen uit twee toffe kleurtjes: Bahama Blue en Gray Mirror.

2. Ontzettend snel opladen

Vergeet je ook vaak je smartphone op te laden, of kom je er ‘s ochtends achter dat er nog maar een paar procent accusap in je telefoon zit? Dan moet je de OnePlus Nord CE 2 hebben, want de telefoon laadt dankzij de SuperVOOC-technologie razendsnel op. Dit gaat met een maximaal vermogen van 65 Watt, waarmee de Nord CE 2 de concurrentie voorbij schiet.

Na een kwartiertje aan het stroom zit de telefoon weer voor 65 procent vol. Dat is genoeg om (bijna) de hele dag door te komen. Laat je ‘m een kwartier langer liggen, dan zit de Nord CE 2 voor 100 procent vol en hoef je je helemaal geen zorgen te maken om de batterij.

3. Slimme camera’s

Kijk je naar de achterkant van de OnePlus Nord CE 2, dan zie je het camera-eiland met drie lenzen. De 64 megapixel-hoofdcamera vangt meer licht op, waardoor foto’s ook in het donker mooi en scherp zijn. De portretfoto’s zien er ook goed uit dankzij de slimme softwareverbeteringen van OnePlus.

Wil je meer op beeld zetten, dan kun je de 8 megapixel-groothoeklens gebruiken. Die ‘zoomt’ als het ware ‘uit’, wat erg van pas komt als je een landschap of grote gebouwen wil fotograferen. Een 2 megapixel-macrocamera voor kiekjes van heel dichtbij maakt het plaatje compleet.

4. Snelle en soepele ervaring

Bij OnePlus staat snelheid hoog in het vaandel. Dat merk je dan ook aan de toestellen die het bedrijf uitbrengt; die zijn vaak net wat rapper dan de concurrentie. De OnePlus Nord CE 2 gebruikt een krachtige MediaTek 900-processor, met lekker veel opslagruimte en werkgeheugen.

Iedere app en game draait vloeiend en zien er dankzij het amoled-scherm ook mooi uit. Over het display gesproken: de ververssnelheid ligt op 90Hz, wat voor vloeiende beelden zorgt. O ja, en de Nord CE 2 heeft plek voor een micro-sd-geheugenkaartje. Je kan dus zelf de opslagruimte verder uitbreiden.

5. Klaar voor 5G

5G is inmiddels beschikbaar in Nederland en uiteraard kan de OnePlus Nord CE 2 met het nieuwe netwerk overweg. Hierdoor geniet je van hogere snelheden en kun je films en series binnen no-time downloaden. Ideaal.

Bestel de OnePlus Nord CE 2

De OnePlus Nord CE 2 is op 10 maart officieel in Nederland te koop, maar je kan ‘m nu al pre-orderen. Dit doe je exclusief bij OnePlus zelf, waar je een blind box cadeau krijgt als je op tijd bestelt. In de box zitten draadloze oordopjes: de OnePlus Buds Z2, Buds Z of OnePlus Type C-bullets. Het is dus een verassing welke type oordopjes jij ontvangt.

Voor de OnePlus Nord CE 2 betaal je 359 euro en je kan kiezen uit twee kleuren: lichtblauw en grijs. Het toestel komt in één variant, namelijk met 8GB RAM en 128GB opslagruimte.