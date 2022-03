OnePlus Nord CE 2 nu te koop in Nederland voor 359 euro

OnePlus’ nieuwste smartphone is nu te koop in Nederland. De OnePlus Nord CE 2 heeft een slank design, prima hardware en kan supersnel opladen. De telefoon kost 359 euro.

OnePlus Nord CE 2 kopen in Nederland

De OnePlus Nord CE 2 is officieel uitgebracht in Nederland. Je kon de smartphone al vanaf 3 maart pre-orderen, maar nu ligt ‘ie daadwerkelijk in de winkels. Het toestel kost 369 euro en is daarmee een paar tientjes duurder dan zijn voorganger, de Nord CE (299 euro). De Nord CE 2 verschijnt in één versie met 8GB werkgeheugen en 128GB opslag.

De OnePlus-smartphone komt in twee kleuren beschikbaar: Gray Mirror (zilver) en Bahama Blue (lichtblauw). Het toestel is te bestellen bij de officiële website van OnePlus, maar natuurlijk ook de nodige Nederlandse webwinkels.

Voor de beste prijzen kun je terecht in de prijsvergelijker hierboven. Daar zie actuele prijzen voor een losse OnePlus Nord CE 2, maar ook de beste deals als je de Nord CE 2 met een abonnement wil kopen.

Heel snel opladen + betere camera’s

De OnePlus Nord CE 2 is met 369 euro behoorlijk betaalbaar, maar desondanks heeft de telefoon genoeg de bieden. Onder de motorkap zit bijvoorbeeld een krachtige MediaTek Dimensity 900-procesor, die prima prestaties aflevert. Ook het 6,43 inch-amoled-scherm ziet er mooi en scherp uit en is niet onnodig groot.

Misschien wel de fijnste feature van de Nord CE 2 is het snelladen. Dit gaat met maximaal 65 Watt, waardoor de 4500 mAh-accu in een mum van tijd vol zit. Na een kwartier laden is de batterij voor 65 procent gevuld, en in een halfuur staat het accupercentage op 100 procent. Draadloos opladen ontbreekt, maar dat zien we vaak in deze prijsklasse.

Wel jammer is dat de OnePlus-telefoon nog op Android 11 draait, een Android-versie van bijna anderhalf jaar oud. Het nieuwere Android 12 is al maanden beschikbaar, maar OnePlus brengt deze update pas later uit. Daar moet je als gebruiker nog wel even op wachten: het bedrijf mikt op een release in de tweede helft van 2022.

Verder heeft de OnePlus Nord CE 2 drie camera’s achterop, waaronder een verbeterde 64 megapixel-hoofdcamera. Die moet vooral betere foto’s in het donker maken. Ook kun je aan de slag met een 8 megapixel-groothoeklens en 2 megapixel-macrocamera. Meer weten? In de uitgebreide OnePlus Nord CE 2 review lees je nog veel meer over de betaalbare telefoon.

