OnePlus Nord CE 3 Lite nu te koop in Nederland voor 329 euro

OnePlus brengt de Nord CE 3 Lite uit in Nederland. De smartphone is vanaf nu te koop voor 329 euro. Lees hier meer over het toestel.

OnePlus Nord CE 3 Lite kopen in Nederland

De Nord CE 3 Lite is de nieuwste betaalbare smartphone van OnePlus. Het toestel is eerder deze maand aangekondigd en ligt vanaf nu in de winkels. Voor de telefoon betaal je 329 euro, waarmee ‘ie bij verschijning iets duurder is dan zijn voorganger – de Nord CE 2 Lite. Er is één versie met 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte.

De nieuwe OnePlus-telefoon is in twee kleuren verkrijgbaar: zwart en groen. In de prijsvergelijker hieronder zetten we de beste deals voor een losse OnePlus Nord CE 3 Lite op een rijtje. Daarnaast kun je kiezen voor een Nord CE 3 Lite met een abonnement. Uiteraard is de smartphone ook te bestellen via de officiële website van OnePlus.

De Nord CE 3 Lite is niet heel duur, maar beschikt toch over prima specificaties. Zo heeft de telefoon een groot 6,72 inch-full-hd-scherm, wat fijn is als je veel films en series kijkt. Het display heeft bovendien een hoge ververssnelheid van 120Hz, wat voor vloeiendere beelden moet zorgen.

Dit moet je nog meer weten

Een andere verbetering is dat de OnePlus Nord CE 3 Lite een stuk sneller oplaadt dan zijn voorganger. In het doosje zit een 67 Watt-snellader, waarmee je het toestel in iets meer dan 40 minuten volledig kan opladen. Na een half uur aan het stroom zit de batterij weer voor 80 procent vol. Dat is niet zo snel als bij bijvoorbeeld de OnePlus 11, maar wel vlot genoeg.

Daarnaast beschikt de Nord-smartphone over een 108 megapixel-hoofdcamera. Je hebt een nachtmodus voor betere foto’s in het donker en kan 3x ‘lossless inzoomen’. Dit betekent dat de Nord CE 3 Lite de hoge cameraresolutie gebruikt om betere ingezoomde kiekjes te maken. Ook aanwezig zijn een 2 megapixel-macrocamera, 2 megapixel-dieptesensor en 16 megapixel-selfiecamera.

Er zijn ook minpunten. Zo heeft de Nord CE 3 Lite dezelfde Snapdragon 695-processor als zijn voorganger. Die is snel, maar zeker geen snelheidsmonster. Ook de software van OnePlus is niet meer zo fijn als voorheen. Het bedrijf belooft de Nord CE 3 Lite twee grote Android-versie-updates te geven en drie jaar lang te ondersteunen met beveiligingspatches. Uit de doos draait de telefoon op Android 13 en in de toekomst volgen updates naar Android 14 en 15.

