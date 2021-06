OnePlus Nord CE nu te koop in Nederland voor 299 euro

Vanaf vandaag is de OnePlus Nord CE in Nederland beschikbaar. De betaalbare smartphone kost 299 euro en heeft een vloeiend 90Hz-scherm, goede accuduur en 5G-ondersteuning.

OnePlus Nord CE kopen: hier kun je terecht

Om 11.00 uur is de OnePlus Nord CE officieel in de verkoop gedaan. Het toestel werd onlangs aangekondigd en kun je nu voor 299 euro in huis halen. Daarvoor krijg je de instapversie met 6GB werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. Ook kun je kiezen voor het model met 8GB werkgeheugen, waarvoor je 329 euro betaalt. De duurste variant heeft 12GB werkgeheugen en 256GB opslag en kost 399 euro.

De OnePlus Nord CE verschijnt in drie kleuren: blauw, zilver en grijs/zwart. De smartphone kun je kopen bij de officiële webwinkel van OnePlus, maar natuurlijk ook bij alle bekende Nederlandse webshops. In de prijsvergelijker hierboven zetten we de beste deals voor een losse OnePlus Nord CE op een rijtje. Een OnePlus Nord CE met abonnement aanschaffen kan uiteraard ook.

90Hz-scherm, snelle hardware en lange accuduur

Ondanks zijn relatief lage adviesprijs beschikt de OnePlus Nord CE over goede specificaties. Zo wordt de telefoon aangedreven door een Snapdragon 750G-processor, die 5G ondersteunt en energiezuinig is. Het toestel kan dus overweg met het nieuwe mobiele netwerk, al heb je hier volgend jaar pas echt iets aan omdat dan de snelheid van 5G flink omhoog gaat.

De accu van de Nord CE is 4500 mAh groot en laadt snel op dankzij de Warp Charge 30T Plus-techniek. Hierdoor zit de batterij na 30 minuten opladen alweer voor bijna 70 procent vol. Het toestel volledig bijvullen duurt maar een uurtje. Draadloos opladen ontbreekt, maar deze feature zien we eigenlijk nooit in deze prijsklasse.

Het scherm van de OnePlus Nord CE is 6,43 inch groot en heeft een hoge ververssnelheid van 90Hz. Het amoled-display toont mooi scherp beeld (2400 bij 1080 pixels) en vult de volledige voorkant van het toestel. Wil je meer weten? In de OnePlus Nord CE review hebben we de smartphone uitgebreid getest. Daar bespreken we ook hoe het met de camera´s, software en het updatebeleid zit. Kijk je liever? Check dan de videoreview hieronder.

