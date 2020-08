Het is zover: de OnePlus Nord is vanaf vandaag officieel te koop. De betaalbare smartphone kost 399 euro en heeft een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Lees hier over de release van de Nord en check de beste prijzen.

OnePlus Nord kopen in Nederland

De OnePlus Nord, die onlangs werd aangekondigd, is vanaf vandaag in Nederland te koop. De verkoop van de smartphone is vanochtend om 10.00 uur gestart bij de website van OnePlus en verschillende Nederlandse webwinkels. Bij Mobiel.nl, Coolblue en Belsimpel kun je de smartphone zowel los als in combinatie met een abonnement aanschaffen.

Voor een losse OnePlus Nord betaal je 399 euro, waarbij je de keuze hebt uit twee kleuren: blauw en grijs. Het instapmodel van de Nord heeft 8GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. Ook is een versie met 12GB werkgeheugen en 256GB opslag beschikbaar, waarvoor je 499 euro betaalt. In de prijsvergelijker hieronder zetten we de beste deals voor je op een rijtje.

Koop je de OnePlus Nord los, neem dan ook een kijkje in de sim only-vergelijker van Android Planet om een geschikt abonnement te vinden. Als gezegd kun je ook direct een OnePlus Nord met abonnement aanschaffen.

Wat je moet weten over de OnePlus Nord

De OnePlus Nord is de nieuwe betaalbare smartphone van de Chinese fabrikant, die aanzienlijk goedkoper is dan de OnePlus 8 (699 euro) en OnePlus 8 Pro (899 euro). Het toestel heeft goede specificaties, zoals een 6,44 inch-scherm met 90Hz-ondersteuning. Omdat het scherm zich 90 keer per seconde ververst, voelt de Nord heel snel en soepel aan.

Onder de motorkap van de OnePlus zit een Snapdragon 765G-processor met 8/12GB RAM en 128/256GB aan niet-uitbreidbare opslag. De vingerafdrukscanner zit onder het scherm, al heeft de Nord ook gezichtsherkenning. De accu is met 4115 mAh-accu lekker en ondersteunt snelladen met de Warp Charge 30T-techniek. Hierdoor zit de telefoon na dertig minuten opladen voor zo’n 70 procent vol.

Verder heeft de OnePlus Nord een viervoudige camera achterop, met een normale camera, groothoeklens, macrocamera en dieptesensor. Op de voorkant, linksboven in het scherm zitten twee selfiecamera: een normale en eentje met een groothoeklens, zodat je bredere selfies kunt maken.

Check de OnePlus Nord review

Android Planet heeft de smartphone uitgebreid getest en in de OnePlus Nord review bespreken we de plus- en minpunten. Check hieronder de conclusie van de recensie.

Experiment geslaagd, want een kompas wijst altijd naar het ware Noorden! De OnePlus Nord is namelijk zeker een aanrader als je op zoek bent naar een betaalbaar toestel in het middensegment. Het toestel doet het op veel punten uitstekend. Zo is het 90Hz-scherm erg fijn, is de accuduur goed en gaat het opladen lekker snel.

De software is een verademing en ook met het updatebeleid zit het goed. De processor biedt genoeg kracht en ook multitasken is geen probleem. Ook is de grote hoeveelheid werkgeheugen natuurlijk fijn. Toch had iets minder geheugen gecombineerd met een lagere prijs nog beter geweest wat ons betreft.

Ben je op zoek naar een goede primaire camera en wil je wat spelen met een groothoeklens, dan is de OnePlus Nord een goede keuze. De macrocamera en dieptesensor zijn echter gimmicks en leuk voor op de specsheets. De vernieuwde frontcamera is tevens een fijne toevoeging.