De OnePlus Nord N10 5G is een krachtige smartphone met een vriendelijk prijskaartje. Voor 349 euro krijg je alle features die je nodig hebt. We geven je vijf redenen waarom het toestel zeker het overwegen waard is.

OnePlus staat al jaren bekend om zijn goede en voordelige smartphones. De OnePlus Nord N10 5G is een nóg lager geprijsd toestel, dat toch verrassend compleet blijkt. Zo beschik je over snelle hardware, een vloeiend scherm en vier prima camera’s op de achterkant. Verder draait de N10 5G op Android met de geroemde OxygenOS-schil, dat zeer soepel werkt.

Tuomas Lampen, Hoofd Strategie van OnePlus Europe, vindt het belangrijk om OnePlus-telefoons voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken: “De introductie van de Nord N10 5G in Europa is een stap dichterbij ons doel om meer gebruikers te voorzien van een premium ervaring.” We noemen vijf features van de OnePlus Nord N10 5G die voor deze ervaring zorgen.

→ Ontdek hier alles over de OnePlus Nord N10 5G

1. 5G voor iedereen toegankelijk

OnePlus vindt dat iedereen gebruik moet kunnen maken van de nieuwste technieken. Daarom is ook de OnePlus Nord N10, ondanks zijn bescheiden prijskaartje, voorzien van 5G-ondersteuning. Je bent dus helemaal klaar voor de toekomst. Dit nieuwe mobiele netwerk belooft een beter bereik en hogere downloadsnelheden.

Met 5G behoort het eindeloos laden van een YouTube-filmpje tot het verleden. Je video start vrijwel onmiddellijk. Daarnaast heeft 5G een veel hogere bandbreedte dan 4G. Als je op een drukke plek bent, zoals een station, kun je met dit toestel dus snel blijven internetten.

2. Vloeiend 90Hz-scherm

Een enorm voordeel van de OnePlus Nord N10 5G is het 90Hz-scherm. Dat betekent dat de content op het display 90 keer per seconde wordt ververst. Daardoor ziet alles wat je doet er zeer vloeiend uit. Zo scrol je bijvoorbeeld soepel door je sociale media en geniet je van animaties zonder haperingen.

Dit soort schermen was een paar jaar geleden nog voorbehouden aan veel duurdere smartphones. Dankzij OnePlus kunnen steeds meer mensen van deze superieure displays genieten.

Het scherm van de Nord N10 5G is verder 6,49 inch groot en heeft een hoge resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Daardoor zien zowel tekst als afbeeldingen er haarscherp uit. Ook is het display dankzij zijn royale formaat erg geschikt om Netflix of andere content op te kijken.

3. Grote accu en snel opladen

Niets is vervelender dan halverwege de middag merken dat je accu bijna leeg is. Daar hoef je bij de OnePlus Nord N10 5G niet bang voor te zijn. De batterij heeft namelijk een capaciteit van maar liefst 4300 mAh. Daar komen ook intensieve gebruikers de dag makkelijk mee door.

Is de batterij dan toch eindelijk leeg? Geen zorgen, OnePlus levert de Nord N10 5G met een Warp Charge 30T-oplader. Daarmee voorzie je je toestel razendsnel van nieuw accusap. Na 70 tot 75 minuten zit de batterij alweer helemaal vol.

4. Vijf veelzijdige camera’s

Wie van fotograferen houdt, zit ook goed met de N10 5G. De 16 megapixel-frontcamera bevindt zich in een klein gaatje in het scherm en maakt scherpe selfies. Op de achterkant vind je nog eens vier camera’s, die je helpen om in iedere situatie het perfecte plaatje te schieten.

De hoofdcamera heeft een resolutie van 64 megapixel, waardoor elk detail zichtbaar is in je foto’s. Wil je extra wijde kiekjes maken, bijvoorbeeld van een groot gebouw of een groep mensen? Dat kan met de 8 megapixel-groothoeklens. Heel handig is verder dat de Nord N10 5G over een nachtmodus beschikt. Die zorgt voor aantrekkelijke en gedetailleerde foto’s in de avonduurtjes.

Wil je scherpe afbeeldingen schieten van bijvoorbeeld een bloem? Gebruik dan de macrocamera voor close-ups. De laatste lens is een monochrome sensor, die de primaire camera helpt om betere zwart-witfoto’s te maken.

5. OxygenOS

De OnePlus Nord N10 5G draait uit de doos op Android 10, met daaroverheen de softwareschil van OnePlus: OxygenOS. Dat resulteert in een erg fijn en vooral overzichtelijk besturingssysteem. OxygenOS blijft dicht bij Android zelf en voegt geen overbodige functies of apps toe die alleen maar verwarrend zijn. Daardoor voelt de software zeer vlot aan.

Wel krijg je meer mogelijkheden om je smartphone te personaliseren. Je kunt iconen en accentkleuren bijvoorbeeld gemakkelijk aanpassen. Ook is het met OxygenOS mogelijk om je muziek snel vanaf het lockscreen te bedienen. Daarnaast komt de Android 11-update eraan, zodat je helemaal bij de tijd bent.

Ontvang gratis Bullets Wireless Z-oordopjes

De adviesprijs van de OnePlus Nord N10 5G, met 6GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte, bedraagt 349 euro. Momenteel profiteer je van 50 euro cashback als je de telefoon bestelt bij Belsimpel, Coolblue of Vodafone. Deze actie loopt tot 8 februari.

Bovendien krijg je tijdelijk de OnePlus Bullets Wireless Z cadeau bij je bestelling. Deze draadloze oordopjes zijn waterbestendig en op een volle acculading kun je wel 20 uur naar muziek luisteren. Dat is mooi meegenomen!