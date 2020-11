Vanaf vandaag kun je de OnePlus Nord N10 5G kopen in Nederland. Het toestel kost 349 euro en heeft een 90Hz-scherm, ondersteuning voor 5G en een accu die lekker snel oplaadt. Lees hier meer over de smartphone.

Lees verder na de advertentie.

OnePlus Nord N10 5G kopen: check de beste deals

De onlangs aangekondigde Nord N10 5G is één van de goedkoopste OnePlus-telefoons tot nu toe en verkrijgbaar in Nederland. De smartphone kost 349 euro en is bij verschillende webwinkels verkrijgbaar, zowel los als in combinatie met een abonnement. In de prijsvergelijker hieronder zetten we de beste deals voor een losse OnePlus Nord N10 5G op een rijtje.

De smartphone verschijnt in één kleur (Midnight Ice) en opslagcapaciteit: 128GB. Als gezegd kun je de OnePlus Nord N10 ook met een abonnement in huis halen, waarbij je de keuze hebt uit alle bekende Nederlandse providers. Koop je de nieuwe smartphone los, check dan ook even de sim only-vergelijker voor een geschikte data- en bel/sms-bundel.

Dit moet je weten over de Nord N10 5G

De OnePlus Nord N10 5G is iets goedkoper dan de OnePlus Nord die eerder dit jaar verscheen voor 399 euro. Het nieuwste toestel heeft een 6,49 inch-scherm met een hogere ververssnelheid van 90Hz. Dit betekent dat het scherm vaker wordt vernieuwd en hierdoor soepelere animaties toont. De OnePlus-smartphone is daardoor sneller in gebruik.

Onder de motorkap zit een Snapdragon 690-processor, die voor goede prestaties zorgt en 5G ondersteunt. Op de achterkant zitten vier camera’s, met naast een primaire 64 megapixel-camera ook een groothoek-, macro- en dieptelens. De frontcamera zit in een gaatje in het scherm en maakt selfies in 16 megapixel.

Een fijne feature van de OnePlus Nord N10 5G is de 4300 mAh-accu, die behoorlijk lang meegaat en ook snel oplaadt. In de oplader zit een 30 Watt-adapter en daarmee zit de telefoon in rap tempo vol. Het volledig opladen van de batterij duurt ongeveer een uur.

Lees de OnePlus Nord N10 5G review

Wil je meer weten over de nieuwe OnePlus-telefoon? Check dan ook de OnePlus Nord N10 review, waarin we bijvoorbeeld ook stilstaan bij het mindere updatebeleid voor deze telefoon. Kijk je liever? In de videoreview hieronder praten we je in een paar minuten helemaal bij.