OnePlus Open: peperdure vouwtelefoon is nu te koop

De eerste opvouwbare smartphone van OnePlus is nu in Nederland te koop. Lees hier waar je moet zijn voor de OnePlus Open.

OnePlus Open kopen in Nederland

De Samsung Galaxy Z Fold 5 heeft er een concurrent bij. De OnePlus Open is vanaf nu officieel in Nederland te koop. Het eerste opvouwbare toestel van OnePlus heeft een stevige adviesprijs van 1799 euro en verschijnt in één versie. De smartphone heeft een groene behuizing en beschikt standaard over 16GB werkgeheugen en 512GB opslagruimte.

Ben je van plan om de OnePlus Open in huis te halen? In de prijsvergelijker hieronder verzamelen we de beste deals en de webshops die het vouwbare toestel verkopen. De OnePlus Open los kopen kost je zoals gezegd 1799 euro, maar je kan de smartphone ook in combinatie met een abonnement aanschaffen. Zo betaal je de Open maandelijks af.

De OnePlus Open heeft dichtgeklapt een 6,31 inch-scherm met dunne randen en een hoge 120Hz-ververssnelheid. Vouw je het toestel open, dan krijg je als het ware een compacte tablet met een 7,82 inch-display. Ideaal voor als je veel multitaskt of graag YouTube-video’s, films en series op je smartphone kijkt.

De OnePlus Open heeft aan de binnenkant een lekker groot scherm, maar is niet opvallend zwaar: 239 gram. Opengeklapt zijn de helften maar 5,8 millimeter dik, dichtgevouwen hebben we het over 11,7 millimeter. Ter vergelijking: Galaxy Z Fold 5 is dichtgeklapt bijna 2 millimeter dikker.

De Open heeft verder een vlotte Snapdragon 8 Gen 2-processor, 4805 mAh-accu die met 67 Watt oplaadt en in totaal vijf camera’s. Wil je meer weten? Android Planet heeft een uitgebreide review van de OnePlus Open geschreven. Hieronder lees je de conclusie van de recensie.

De OnePlus Open is een waardige concurrent van de Samsung Galaxy Z Fold 5. Sterker nog: in sommige opzichten is hij simpelweg beter. De schermen kunnen feller en hebben een fijnere beeldverhouding. Het toestel is dunner en iets lichter, heeft een grotere accu en laadt een stuk sneller op.

Daar staan een paar (kleinere) minpunten tegenover. De speakers klinken vrij blikkerig, de camera’s zijn niet meer dan voldoende en dit toestel is minder waterbestendig dan de Fold 5.

Het belangrijkst pijnpunt: het toestel van Samsung is drie maanden na de release al stevig in prijs gezakt. Daardoor is de OnePlus Open op het moment van schrijven zo’n 500 euro duurder. We raden deze smartphone van harte aan, maar misschien kun je wel beter even wachten tot hij iets goedkoper wordt.

