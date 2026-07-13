OnePlus weg uit Nederland: hier zijn de telefoons en meer nog wél op voorraad (en extra voordelig)

De afgelopen weken schreven we er al een aantal keer over: OnePlus lijkt te verdwijnen uit Nederland. De webwinkel van het Android-merk is ondertussen nagenoeg leeg. Wil je nog een telefoon, smartwatch of tablet scoren, dan is dit hét moment.

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OnePlus vertrekt: lege webwinkel

OnePlus was de laatste jaren een populair Android-merk in Nederland. Inmiddels lijkt het jammer genoeg einde verhaal voor de fabrikant. De OnePlus Nord 6 is bijvoorbeeld nooit officieel aangekondigd, al verscheen hij toch in sommige webwinkels.

Wil je een telefoon, tablet of smartwatch in de eigen webshop van OnePlus bestellen, dan gaat dat helaas niet meer. Je krijgt in plaats van een bestelknop de optie om je aan te melden voor een alert. Alleen de Pad Go 2 is er nog te vinden en die kun je zelfs met 44 procent korting scoren.

Als je op zoek bent naar een telefoon ben je daar dus niet meer aan het goede adres. Ook neemt de beschikbaarheid bij andere webwinkels af. Gelukkig zijn er nog een aantal plekken waar je kan bestellen, vaak zelfs tegen een flinke korting. We zetten de beste deals hieronder voor je op een rijtje.

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OnePlus 15

De OnePlus 15 is hét high-end toestel van het merk. Dat zien we aan de uitstekende set camera’s, krachtige processor, maar ook aan het prijskaartje. In november bracht de Chinese fabrikant de telefoon op de markt voor 949 euro. Inmiddels is een losse 15 al te vinden voor 775 euro bij Bol.

Is het ook tijd voor een nieuw abonnement, maak daar dan gebruik van. Zo ontvang je namelijk nog meer korting en haal je hem in huis vanaf 564 euro. Dit is in combinatie met een onbeperkt internetbundel van Odido bij Belsimpel. Bij Mobiel.nl is alleen de 512GB-variant op voorraad en deze is maar enkele tientjes duurder.

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OnePlus 15R

Vind je de prijs van de OnePlus 15 wat aan de hoge kant en heb je alle uitgebreide snufjes niet nodig, dan is de 15R een goede smartphone om te overwegen. Deze is iets voordeliger, maar beschikt alsnog over een razendsnelle chip en grote accu. Deze werd op de markt gebracht met een adviesprijs van 699 euro en is nu bij Bol te vinden voor 529 euro.

Combineer hem met een abonnement en je hebt hem in handen vanaf 336 euro met Vodafone bij Belsimpel. Liever een kleinere bundel van bijvoorbeeld 10GB? Dan kan je het beste kiezen voor Lebara bij Belsimpel, waar je maandelijks 7 euro betaalt voor je bundel. De OnePlus 15R kost je dan 386 euro.

OnePlus Nord 6

Wil je een budgetvriendelijk toestel, dan moet je eens naar de Nord-lijn kijken. De nieuwste telefoon is de Nord 6, die dit jaar onofficieel in webwinkels verscheen. Er geldt een adviesprijs van 499 euro, maar hij is nu een paar maanden later voor 459 euro aan te schaffen.

Hij beschikt over een krachtige accu, mooi scherm en prima camera’s. Sluit je ook een abonnement erbij af, dan bespaar je nog meer. Kies je voor een onbeperkt internetabonnement, zodat je niet je bundel constant in de gaten hoeft te houden? Dan is Odido het voordeligste via Belsimpel en heb je de Nord 6 in huis vanaf 264 euro. Is een kleinere bundel voldoende, dan is Lebara bij Belsimpel de beste optie. Voor 10GB betaal je 7 euro per maand en de OnePlus Nord 6 kost je dan 326 euro.

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OnePlus Watch 4

De smartwatches van OnePlus staan steevast in onze koopgids met beste slimme horloges. De OnePlus Watch 4 zit bomvol sensoren, waardoor je flink wat kan tracken. Denk aan je stappen, calorieën, je slaap, hartslag en zelfs je mentale gezondheid. Hij heeft het ook door als je valt en het slimme klokje belt vervolgens hulp. Wat betreft accuduur kan je zo’n drie dagen vooruit als je hem intensief gebruikt. Bij Bol kost ‘ie je 269 euro.

De voorganger, de Watch 3, is echter ook nog steeds een goede keus en die is al helemaal flink in prijs gezakt. Je pikt hem al voor 165 euro op, wat je dus zo’n 100 euro scheelt. De functies zijn grotendeels gelijk aan die van de Watch 4.

OnePlus Pad 3

Ben je op zoek naar een goede nieuwe tablet? De OnePlus Pad 3 is een krachtig exemplaar dat perfect is voor zowel zakelijk als privégebruik. Hij heeft een groot scherm van 13,2 inch waardoor hij ook geschikt is om een toetsenbord aan te haken en hem als laptop te gebruiken. Onder de motorkap ligt de krachtigste chip van 2025 én hij heeft een grote accu. Zelfs bij intensief gebruik gaat hij daardoor minimaal een volledige dag mee.

De variant met 512GB-opslag is nu ook nog eens 100 euro goedkoper dan die met 256GB. Normaal heeft de 512GB-variant een adviesprijs van 699 euro, maar nu kost hij je 589 euro via Bol.