De Oppo A53 en A53s zijn twee nieuwe betaalbare toestellen in de A-lijn van de Chinese fabrikant. De smartphones kosten respectievelijk 179 en 199 euro en zijn nu te koop in Nederland.

Oppo A53 kopen in Nederland

De A53 en A53s zijn de nieuwste smartphones van Oppo en daarmee richt het merk zich op de onderkant van de markt. De smartphones zijn grotendeels identiek, maar er zijn wat kleine verschillen te vinden aan de binnenkant. De Oppo A53 heeft een adviesprijs van 179 euro en is te krijgen in het zwart of groen. De beste deals check je via onderstaande prijsvergelijker. De Oppo A53 combineren met een abonnement is uiteraard ook mogelijk.

Ook de Oppo A53s is per direct te koop, kost 199 euro en is verkrijgbaar in het blauw en zwart. Het grote verschil met de normale A53 is het opslaggeheugen. De A53 heeft 64GB opslag, het A53s-model 128GB. Dat is makkelijk uit te breiden met een geheugenkaartje. De beste deals check je in onderstaande prijsvergelijker. De Oppo A53s met abonnement aanschaffen is natuurlijk ook mogelijk. Los toestel gekocht? Check dan ook nog even onze sim only-vergelijker voor de beste bel-, sms- en databundels.

Meer over de Oppo A53 en A53s

Oppo levert beide toestellen met een scherm van 6,5 inch en lcd-paneel. Die ververst maximaal 90 keer per seconde, wat er daardoor vloeiend uitziet. Scrollen door je Instagram- of Facebook-tijdlijn of het spelen van een geoptimaliseerd spelletje gaat dus lekker vlot. De resolutie van het display is wel wat aan de lage kant, dus foto’s of tekst kunnen wat korrelig overkomen.

Dat moet wel weer ten goede komen aan de accuduur. De batterij is 5000mAh groot en opladen doe je met maximaal 18 Watt. De frontcamera zit in een klein gaatje in het scherm en op de achterkant vind je nog eens drie sensoren. Zo schiet de hoofdcamera plaatjes van 13 megapixel en ook is er een dieptesensor aan boord. Zo’n sensor gebruik je voor portretfoto’s met een vervaagde achtergrond. Tot slot schiet je close-ups met de macrocamera van 2 megapixel.

Beide toestellen draaien op Android 10 met de ColorOS 7.2-schil van Oppo. Die schil is flink aangepast ten opzichte van stock-Android. Zo is er aan het uiterlijk gesleuteld en zijn er verschillende eigen apps voorgeïnstalleerd. Of we ook de Android 11-update gaan zien op de smartphones is nog onbekend.

