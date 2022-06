Oppo A77 met grote batterij en 5G nu te koop voor 279 euro

De Oppo A77 5G is nu in Nederland verkrijgbaar. Meerdere websites bieden de telefoon aan. Je betaalt 279 euro voor een los toestel.

Oppo A77 nu op voorraad bij meerdere aanbieders

De Chinese smartphone-fabrikant Oppo heeft in juni 2022 de A77 uitgebracht en deze is nu ook in Nederland te verkrijgen. Oppo zelf biedt het toestel nog niet op hun eigen website aan, maar meerdere grote aanbieders hebben het toestel op voorraad.

Het gaat om onder meer Mobiel.nl en T-Mobile. Zij laten je het toestel in Nederland kopen in de kleuren zwart en blauw met 64GB aan opslagruimte. Bij Mobiel.nl is de smartphone los verkrijgbaar voor 279 euro. Bij T-Mobile is de smartphone alleen in combinatie met een abonnement te kopen. Bekijk hieronder de actuele prijs in onze prijsvergelijker.

Meer over de Oppo A77

De Oppo A77 is een instap-smartphone voor dagelijks gebruik. Zo scrol je soepel door je social media met het 90Hz-scherm en is tekst duidelijk te lezen op het 6,56 inch-scherm. De 5000mAh-accu voorziet het toestel van genoeg stroom om de dag door te komen en kan snelladen tot 33 Watt.

Wil je veel foto’s maken, video’s filmen of apps downloaden? Dat kan met de interne opslagruimte die ook verder uit te breiden is met een microsd-kaartje. Foto’s schiet je met de twee camera’s achterop het toestel. Met de hoofdcamera fotografeer je in 48 megapixel en de foto’s deel je gemakkelijk via de apps op je smartphone.

Het toestel wordt geleverd met Android 12 en krijgt waarschijnlijk later een update naar Android 13. Oppo legt daar hun eigen ColorOS-schil overheen. Daardoor komen iconen en tekentjes overeen met de stijl van Oppo. Het toestel werkt nog steeds hetzelfde als andere Android-smartphones, maar is visueel dus vrij heftig aangepast.

Op zoek naar een smartphone in dezelfde prijsklasse als de Oppo A77? Bekijk dan ons artikel met de beste smartphones tot 300 euro. Eerder deze maand hebben wij deze grondig geüpdatet zodat jij erachter kan komen welke telefoon het beste bij jou past.

