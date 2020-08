De beste smartphones koop je nu met korting tijdens het OPPO Festival! (ADV)

Scoor de beste smartphones en accessoires voor een scherpe prijs tijdens het OPPO Festival! In het kader van ons maandthema ‘Back to School’ hebben we vijf toestellen voor je op een rij gezet om je schooljaar goed te beginnen. Wees er snel bij, want het festival loopt van 10 t/m 30 augustus!

Wat is OPPO?

Sinds 2018 verovert OPPO de Nederlandse markt met innovatieve smartphones en baanbrekende technologieën. Denk hierbij aan de lancering van Europa’s eerste 5G-telefoon in 2019. Daarbij streeft OPPO ernaar om een duurzaam bedrijf te zijn dat bijdraagt aan een betere wereld.

De toestellen van OPPO zijn modern, krachtig en stijlvol. Wij hebben vijf OPPO-toestellen uitgekozen die je tijdens het OPPO Festival met korting op de kop kunt tikken. Of bezoek de website voor meer informatie over het OPPO Festival van 10 augustus t/m 30 augustus!

1. OPPO Find X2 Pro

Ontvang de OPPO Enco W51 draadloze headphones ter waarde van 119 euro cadeau!

De OPPO Find X2 Pro is het nieuwste vlaggenschip van dit merk. Het toestel heeft een 6,7 inch-120Hz-display. Het QHD-amoled-scherm toont fraaie kleuren, is energiezuiniger dan een lcd-display en heeft een vingerafdrukscanner achter het scherm. Door de hoge QHD-resolutie oogt het scherm zeer scherp.

De OPPO Find X2 Pro heeft een grote accu van 4200 mAh, waar je gemakkelijk een dag mee doorkomt. Dankzij OPPO’s eigen snellaadtechnologie (SuperVOOC 2.0) kun je deze accu binnen 38 minuten van 0 naar 100 procent opladen.

Wil je graag fotograferen met je smartphone? Dan is de OPPO Find X2 Pro een goede keuze. Met het Ultra Vision-camerasysteem maak je de meest veelzijdige en professionele foto’s en video’s. Het toestel heeft een primaire 48 megapixel-camera, 48 megapixel-ultragroothoeklens en een 13 megapixel-telelens. Tegelijkertijd wordt 10x hybride zoom ondersteund. Wil je al je gemaakte foto’s en video’s op je toestel bewaren? Met 12GB RAM en een opslagcapaciteit van 512GB heb je met dit toestel altijd genoeg ruimte.

Is de OPPO Find X2 Pro iets voor jou? Bestel nu bij Vodafone, T-Mobile, Tele2, MediaMarkt, Coolblue of Mobiel.nl en krijg de OPPO Enco W51 draadloze headphones t.w.v. 119 euro cadeau! Met deze headphones kun je eenvoudig oproepen aannemen, liedjes wisselen en het volume regelen. Verder zorgt de noise-cancellation dat je ongestoord van je muziek kunt genieten, tot wel vier uur lang.

2. OPPO Find X2 Neo

Ontvang de OPPO Enco W51 draadloze headphones ter waarde van 119 euro cadeau!

De OPPO Find X2 Neo staat bekend als de dunste 5G-smartphone.* Daarbij is het toestel de ultieme camerasmartphone. Het toestel heeft maar liefst vier camera’s achterop. Een 48 megapixel-hoofdcamera, 13 megapixel-telelens, 8 megapixel-ultragroothoekcamera én een 2 megapixel zwart-wit camera.

Met een premium gebruikerservaring en slimme functies zoals optimale batterijduur en warmteafvoer, is dit toestel zeker de moeite waard. Ook bij aankoop van dit toestel bij T-Mobile, Tele2 of Mobiel.nl, krijg je de OPPO Enco W51 draadloze headphones (ter waarde van 119 euro) cadeau!

*De OPPO Find X2 Neo/Lite ondersteunen momenteel alleen NSA 5G. De 5G-frequentiebanden die worden gebruikt door lokale telecomproviders en operators worden momenteel niet ondersteund op de OPPO Find X2 Neo/Lite. OPPO zal zo snel mogelijk, uiterlijk 30 september 2020, een OS-update leveren die de lokale 5G-frequentiebanden zal ondersteunen.

3. OPPO A91

Nu verkrijgbaar van 299 euro voor 279 euro

De OPPO A91, de lichte krachtpatser van deze fabrikant. Het is een compact, lichtgewicht toestel met een ergonomisch design. Het slanke formaat zorgt ervoor dat je hem gemakkelijk kunt bedienen.

Het gewicht van het toestel zegt echter niets over de krachtige hardware die het toestel heeft. Denk aan een vierdubbele camera met een 48 megapixel-hoofdcamera, grote accu en forse opslagcapaciteit van 128GB. Voldoende om al je foto’s, video’s en favoriete series, in op te slaan.

De OPPO A91 is tijdens het OPPO festival verkrijgbaar van 299 euro voor 279 euro bij T-Mobile, Tele2, Ben, Vodafone, MediaMarkt, Coolblue, Mobiel.nl en Bol.com.

4. OPPO A52

Nu verkrijgbaar van 199 euro voor 189 euro.

De OPPO A52 heeft krachtige specs voor een zachte prijs. Heb je dus een iets kleiner budget? Dan is dit hét toestel voor jou. Zo heeft de OPPO A52, 4GB RAM en 64GB opslagcapaciteit.

Verder beschikt deze smartphone over vier(!) camera’s. Een 12 megapixel-hoofdcamera, 8 megapixel-groothoeklens en nog twee lenzen van 2 megapixel (een macrocamera en een diepte sensor). Met deze lenzen kun je mooie close-up-foto’s maken en de achtergrond vervagen om een bokeh-effect te creëren. Deze veelzijdigheid is vrij uniek in deze prijscategorie.

De OPPO A52 is tijdens het OPPO festival afgeprijsd en verkrijgbaar van 199 voor slechts 189 euro bij MediaMarkt, Coolblue, Mobiel.nl en Bol.com.

5. OPPO Reno2

Ontvang de OPPO Enco W31 draadloze headphones ter waarde van 79 euro cadeau!

De OPPO Reno2 is de ultieme camerasmartphone voor professionele fotografie- en bewerkmogelijkheden. Het toestel is uitgerust met een 48 megapixel Ultra Clear-hoofdcamera, 8 megapixel-groothoeklens, 13 megapixel-telelens en 2 megapixel-monolens. Als dat nog niet genoeg is, heb je ook nog een innovatieve selfiecamera in de unieke vorm van een haaienvin tot je beschikking. Daarbij zorgt de ‘Ultra Steady Video’-feature ervoor dat je haarscherpe actieshots kunt maken tijdens het filmen.

Naast camera’s heeft de OPPO Reno2 nog meer te bieden. Het scherm is een amoled-variant van 6,5 inch met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. De ‘screen-to-body’ ratio van 93 procent zegt eigenlijk al genoeg: een mooi groot scherm en hele dunne randen. Er is 8GB werkgeheugen aanwezig, waarmee je eindeloos multitaskt. Het opslaggeheugen is 256GB en ook nog eens uit te breiden met een geheugenkaartje. De accu is 4000 mAh wat ruim voldoende is voor een volledige dag en wederom is snelladen aanwezig.

Tijdens het OPPO Festival krijg je de OPPO Enco W31 draadloze headphones ter waarde van 79 euro cadeau, bij aankoop van de OPPO Reno2 bij KPN, T-Mobile, Tele2, MediaMarkt, Coolblue of Mobiel.nl. Deze stof- en waterbestendige oordopjes koppel je gemakkelijk aan je smartphone en hebben een dubbele noise cancelling-functie. Zo luister je ongestoord maar liefst vijftien uur lang naar je favoriete muziek.

Acties tijdens het OPPO Festival

Bekijk de website van OPPO voor meer informatie over alle acties tijdens het OPPO festival. Volg OPPO ook op Facebook, Instagram en YouTube om op de hoogte te blijven van alle nieuwe releases, aanbiedingen en acties. Wees er snel bij, want de aanbiedingen lopen maar tot 30 augustus!

