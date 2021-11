Deze 5 OPPO deals mag je niet missen tijdens Black Friday (ADV)

Black Friday komt eraan en dat betekent heel veel voordeel bij OPPO! Van 19 tot en met 29 november profiteer je van geweldige aanbiedingen. We zetten de beste deals voor je op een rij.

Black Friday bij OPPO

Van 19 tot en met 29 november is het weer Black Friday bij OPPO! Dat betekent dat je profiteert van hoge kortingen op smartphones, smartwatches en draadloze oortjes in de OPPO e-store en bij winkels als Coolblue, Bol.com en Mediamarkt. In dit artikel lichten we vijf producten en de bijbehorende aanbieding uit.

OPPO Reno6 Pro 5G

De OPPO Reno6 Pro 5G is een expert op het gebied van AI-portretvideo’s. Dankzij Bokeh Flare Portrait Video en de verbeterde AI Highlight Video schiet deze smartphone films met een fraaie scherptediepte.

Sowieso zit je als foto- of videograaf goed met de OPPO Reno6 Pro 5G. Je beschikt over een primaire camera met een resolutie van 50 megapixel, waardoor je geen enkel detail mist. Grote groepen of gebouwen leg je vast met de 16 megapixel-ultragroothoekcamera, terwijl je inzoomt met de 13 megapixel-telelens. De macrocamera stelt je in staat om bloemen of insecten te fotograferen.

Dankzij de snelle Snapdragon 870-processor en 12GB RAM kan de OPPO Reno6 Pro 5G bovendien iedere zware taak aan. De 4500mAh-accu laad je op met 65 Watt, waardoor een lege batterij binnen 31 minuten weer vol is. En het design? Het OPPO Glow-effect laat de behuizing sprankelen als versgevallen sneeuw.

Tussen 19 en 29 november is de smartphone te koop van 799 voor 699 euro bij onder andere de OPPO e-store, Coolblue, Bol.com en MediaMarkt.

OPPO Watch 46mm

De stijlvolle, veelzijdige en intuïtieve OPPO Watch 46mm bevat veel slimme gezondheidsfuncties, zoals een hartslagmeter en slaapregistratie. Het is bovendien de eerste smartwatch ter wereld met een dual-curved display, dat interactie met het scherpe oled-scherm nog gemakkelijker maakt.

Daarnaast is de OPPO Watch jouw ideale partner tijdens het sporten. Vijf trainingssensoren en gps-ondersteuning houden je fysieke statistieken nauwkeurig bij. Dankzij de grote batterij gaat de smartwatch maximaal 36 uur mee. Met de OPPO Watch VOOC snellader kun je na 15 minuten laden bovendien weer 16 uur vooruit!

Tussen 19 en 29 november is de smartwatch te koop van 349 voor 229 euro bij onder andere de OPPO e-store, Coolblue en MediaMarkt.

OPPO Find X3 Lite 5G

Ben je op zoek naar een allround 5G-smartphone met een prachtig design, rappe chip, helder scherm, topcamera’s en een supersnelle oplader? Dan is de ultralichte OPPO Find X3 Lite 5G met 3D-ontwerp jouw ideale toestel!

Het 6,4 inch-oled-display heeft een verversingssnelheid van 90Hz voor soepele en meeslepende beelden. Fotografeer je graag? Met vier camera’s, waaronder een primaire 64 megapixel-lens, schiet je altijd het perfecte plaatje. Dankzij de snelle Snapdragon 765-chip kom je bovendien nooit kracht tekort.

Eén van de belangrijkste features van de OPPO Find X3 Lite 5G is de oplader. Dankzij OPPO’s SuperVOOC 2.0-techniek pomp je vers accusap in je smartphone met een snelheid van 65 Watt. Daardoor is de 4300mAh-accu binnen 35 minuten volledig opgeladen. Na 5 minuten in het stopcontact kun je zelfs alweer 4 uur video’s kijken!

Tussen 19 en 29 november is het toestel te koop van 399 voor 299 euro bij onder andere de OPPO e-store, Coolblue, Bol.com en MediaMarkt.

OPPO Enco X draadloze oortjes

Voor de OPPO Enco X draadloze oordopjes werkte OPPO samen met de Scandinavische speakerfabrikant Dynaudio. Het resultaat mag er zijn. Dankzij het 3.0 Acoustic System en het coaxiaal dual-driver ontwerp geniet je van high-end geluidsprestaties.

De OPPO Enco X beschikken verder over hybride Active Noise Cancelling (ANC). Je kunt deze ruisonderdrukking op vier verschillende niveaus instellen, afhankelijk van hoeveel achtergrondgeluiden je weg wil filteren. Dankzij de drie microfoons klinken ook je telefoongesprekken helderder dan ooit.

Als je ANC inschakelt gaan de OPPO Enco X samen met de draadloos oplaadbare batterijcase ongeveer 20 uur mee. Zonder ruisonderdrukking is dat zelfs 25 uur.

Tussen 19 en 29 november zijn de draadloze oortjes te koop van 179 voor 109 euro bij onder andere de OPPO e-store, Coolblue, Bol.com en MediaMarkt.

OPPO A16

De OPPO A16 is geschikt voor iedereen die een betrouwbare smartphone zoekt tegen een zachte prijs. Het 6,52-inch Eye Care-scherm past zich aan de lichtomstandigheden aan, zodat je geen last krijgt van je ogen tijdens het kijken van je favoriete series. De grote 5000mAh-accu kent bovendien diverse optimalisatiefuncties, waardoor je nog langer van je toestel kunt genieten.

Verder beschikt de OPPO A16 over een krachtige drievoudige AI-camera. De primaire 13 megapixel-lens wordt bijgestaan door een 2 megapixel-dieptesensor en een 2 megapixel-macrocamera. Daarmee leg je eenvoudig mooie bloemen of insecten van dichtbij vast.

Tussen 19 en 29 november is het toestel te koop van 179 voor 149 bij onder andere de OPPO e-store, Coolblue, Bol.com en MediaMarkt.

Scoor nu jouw Black Friday deal!

Black Friday is dus hét moment om je nieuwe smartphone, smartwatch of draadloze oortjes aan te schaffen. Van 19 tot en met 29 november krijg je veel korting op de hier genoemde en nog vele andere producten!