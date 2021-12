Deze 4 OPPO-deals mag je niet missen tijdens de feestdagen (ADV)

Deze maand profiteer je van de OPPO december-deals! Dat betekent dat je van 6 tot en met 26 december mooie kortingen kunt vinden op jouw favoriete OPPO-producten.

OPPO december deals zijn begonnen

OPPO heeft deze maand mooie deals voor je klaar staan. Van 6 tot en met 26 december tref je verschillende kortingen aan op verschillende producten via de OPPO e-store, providers en shops. Het gaat hierbij om aanbieders als T-Mobile, KPN, MediaMarkt, Bol.com, Coolblue en meer.

Geïnteresseerd in de deals of producten van OPPO? Met de knop hieronder kun je alle aanbiedingen bekijken op de algemene promotiepagina. Voor de vier topdeals raden we je aan snel verder te lezen.

OPPO Find X3 Pro + gratis OPPO Enco X (t.w.v. €179)

De OPPO Find X3 Pro is een premium smartphone en dat zie je meteen door het 6,7 inch-amoled-display. Het scherm toont maar liefst één miljard kleuren, heeft mooie kleuren en een hoge ververssnelheid van 120Hz. Het scherm is ook erg geschikt foto- en videobewerking.

Om ook zelf mooie beelden vast te leggen, heb je een camera-eiland met een viertal lenzen. Deze bestaan uit een hoofdcamera, groothoeklens, telelens en macrolens van 50, 50, 13 en 3-megapixel respectievelijk.

Bij de OPPO Find X3 Pro krijg je tijdens de OPPO-deals van 6 tot en met 26 december een OPPO Enco X tijdelijk cadeau. Deze draadloze oordopjes (ter waarde van 179 euro) zijn samen met Dynaudio ontwikkeld en brengen een geluidservaring met eersteklas audiokwaliteit.

OPPO Find X3 Neo + gratis OPPO Enco X (t.w.v. €179)

De OPPO Find X3 Neo is een smartphone waar technologie en stijl samenkomen. Het toestel oogt stijlvol en parallel daaraan zijn de soepele prestaties aan de binnenkant. Zo geniet je van een forse accu die in slechts 35 minuten weer volledig is opgeladen, dankzij de 65 Watt-snellaadtechniek (SUPERVOOC 2.0).

De chip van deze smartphone is verantwoordelijk voor de prestaties en is een krachtige Snapdragon 865. Zo gebruik je gemakkelijk en vlot meerdere apps tegelijk.

Ook bij de OPPO Find X3 Neo krijg je er tijdens de OPPO-deals (van 6 tot en met 26 december) een OPPO Enco X (ter waarde van 179 euro) gratis cadeau. Hiermee ervaar je high-end geluid met DBEE, waardoor de lage tonen beter te horen zijn. En dat terwijl je omgevingsgeluid gedempt wordt dankzij ruisonderdrukking.

OPPO Enco Free2 voor €79 i.p.v. €99

De OPPO Enco Free2 is een draadloze koptelefoon die uitblinkt in entertainment en productiviteit. Zo heb je kraakhelder geluid, maar ook genoeg opties om de audio aan te passen, dankzij de gepersonaliseerde equalizer. Voor gesprekken met collega’s of vrienden en familie wordt gebruik gemaakt van een speciale ruisonderdrukking, waardoor je zelf kiest of je achtergrond wil horen of niet.

Tot slot wil je zo lang mogelijk doorgaan zonder op te hoeven laden. Ook daarvan is de OPPO Enco Free2 voorzien door een speeltijd van 30 uur. Zo kun je lang naar je podcasts luisteren terwijl je onderweg bent.

Tijdens de december deals van OPPO kun je de OPPO Enco Free2 tijdelijk voor 79 euro in huis halen. De actie loopt van 6 tot en met 26 december.

OPPO Watch 46mm voor €319 i.p.v. €349

Ben je al langer op zoek naar een smartwatch of wil je graag je collectie uitbreiden? De OPPO Watch 46mm is een stijlvolle en veelzijdige smartwatch die wifi ondersteunt en op Wear OS draait. Zo heb je de apps uit de Play Store om je pols.

Deze smartwatch is de eerste met een dubbel curved-scherm, wat er fraai uitziet. Het gaat om een amoled-display van 1,91 inch, waarop alle beelden glashelder zijn.

De OPPO Watch 46mm leent zich uitstekend voor een sportieve lifestyle dankzij de ingebouwde trainingssensoren en gps-ondersteuning. Zo houd je statistieken bij en kun je vooruitgang boeken. Tot slot gaat de smartwatch wel 36 uur mee dankzij het slimme energiebeheer.

Deze smartwatch is van 6 tot en met 26 december tijdelijk in prijs verlaagd naar 319 euro tijdens de OPPO december deals.

Profiteer nog van veel meer voordeel

Naast de bovengenoemde producten van OPPO ontvang je nog veel meer voordeel. Zo haal je diverse hoesjes erg voordelig in huis. Ontdek snel welke aanbiedingen OPPO nog meer heeft met hun kerstpromoties. Wacht niet te lang, want alle acties lopen tot en met 26 december.